Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, son 1 ayda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ruhsatsız 60 silah ele geçirildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ayında yapılan çalışmalarda; ruhsatsız 27 tabanca, 32 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 286 fişek ele geçirildi. İlçe genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışmalar ve asayiş uygulamalarında 4 bin 135 kişi sorgulanırken, 122 şüpheli yakalandı. 24 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 şüphelisi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-02 17:04:08



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