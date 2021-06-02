Ajda Pekkan çiftlik kurmak için Kazdağları’nda arazileri gezdi

Süperstar Ajda Pekkan çiftlik kurmak için Kazdağları’nda arazi aradı.



Pandemi dönemini Bodrum’daki yazlığında geçiren ve çiftlik kurmak hayali olan Ajda Pekkan, meşhur "Kemancı" şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak’ın teklifi ile Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi. Burada ilçeye bağlı Güre ve Çamlıbel Mahalleleri eteklerini gezen Pekkan, oksijen deposu olan bölgeye hayran kaldı. Güre’de yaşayan söz yazarı dostu Mehmet Yüzüak'a süperstar, buranın gerçekten manzarası karşısında büyülendiğini belirtti. Çiftlik kurmak için arazi fiyatlarının ise Bodrum'a oranla daha makul olduğu aktarıldı.

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