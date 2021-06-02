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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te polis aranan 122 kişiyi yakaladı

İHA

Edremit’te polis aranan 122 kişiyi yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ay içinde yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 122 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen ay içerisinde yapılan uygulamalarda, 27 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah, 286 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. İlçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar ve asayiş uygulamalarında ise 4 bin 135 kişinin sorgusu yapıldı. Farklı suçlardan aranan 122 kişi yakalandı. Öte yandan ise toplamda mal varlığına karşı 24 faili meçhul olay aydınlatılırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik olayları ile ilgili olarak ise ekipler, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 22 şahsa, 11 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 27 şahsa, 1 adet SKM suçundan 5 şahsa işlem yaparken, bunlardan 12 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bu kapsamda yapılan aramalarda ise polis 99 gram esrar maddesi, 851 gr bonzai maddesi, 348 adet sentetik ecza hapı, 155 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ecstasy, 28 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Operasyonların halkın huzur ve güveni için aralıksız devam edeceği açıklanırken, her konuda 155 Polis İmdat hattını vatandaşların çekinmeden aranabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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