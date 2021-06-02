Edremit'te bitki örtüsü yangını

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesine bağlı kırsal Ortaoba Mahallesinde bitki örtüsü yangını çıktı. Araziye ulaşımın zor olması nedeniyle alevlere ilk müdahale helikopterle yapıldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Edremit´in kırsal Ortaoba Mahallesi Dereiçi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi. Küçük bir alanda etkili olan yangına, araziye ulaşımın zor olması nedeniyle ilk olarak helikopterle müdahale edildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye önlem olarak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ve bir su tankeri sevk edilerek soğutma çalışmalarına başlanıldı. 25 ağacın alevlerden etkilendiği öğrenildi.DHA-Bölge Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-02 20:25:05
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