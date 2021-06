Havran'da araç refüje girdi: 5 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde refüje giren araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Hamas çakılı civarında tek taraflı trafik kazası oldu. Niyazi C. idaresindeki 34 CKM 313 plakalı araç refüj demirlerine çarptı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar araçtan çıkarıldı. Sürücü Niyazi C. hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan 4 kişi tedavi altına alındı. Ela C. adlı çocuğun durumunun ağır olduğu açıklandı.

