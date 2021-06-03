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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma süt projesi bir yaşında

İHA

Bandırma süt projesi bir yaşında

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği BAN Süt Projesi birinci yılını doldurdu.
Çocukların fiziki gelişimlerine katkı sunmak, daha sağlıklı bir geleceğe kavuşması amacıyla başlatılan süt kampanyasından okul öncesi 2 ile 4 yaş arası çocuklarımız faydalanıyor. 1 Haziran Dünya Süt Gününde ilk yılını dolduran Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: “Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz. Onların mutluluğu ve sevinci bizler için ayrı bir mutluluk kaynağımızdır. Bu amaçla aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl 1 Haziran Dünya Süt gününde BAN Süt dağıtım kampanyamızın startını vermiştik. Dedik ki hiçbir çocuğumuz süt içmeden yatağa girmesin. Kampanyamız birinci yılını doldurdu. Bu süreçte her ay Bin 800 çocuğumuza BanSüt’ü ücretsiz olarak evlerine teslim ettik. Sizlerin de çevresinde ihtiyaç sahibi olsun olmasın 24 yaş arasında ne kadar çocuk varsa mutlaka muhtarlıklara ve belediyemize başvurmalarını sağlayın ki hiçbir çocuğumuz süt içmeden yatağa girmesin” dedi.

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