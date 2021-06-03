SYAL Türkiye'de bir ilki daha başardı SYAL'den uluslararası AP (Advanced Placement) diploması

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (SYAL) bir başarıya daha imza atarak eğitimde bir marka olduğunu bir kez daha gösterdi.



Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, okul idaresinin girişim ve çabaları ile tüm Balıkesir öğrencilerinin yararlanabileceği MEB’in onayladığı ve dünya çapında birçok üniversite tarafından kabul edilen, üniversiteye kabulde geçerli olan uluslararası AP programı uygulayan okul ünvanı kazandı.



SYAL bu süreçte gerekli kriterleri yerine getirerek okul idaresinin yaptığı başvuru ile önce AP programı için ön şart olan Eltis Balıkesir sınav merkezi olma unvanı kazanmış, 3 Mart ve 15 Nisan tarihlerinde 2 sınav gerçekleştirilmiştir. Bu sınavlarda 220 puan ve üstü alan öğrenciler uygulanacak AP programına başvuru hakkını kazanıyor.



Okul müdürü Ali Duran öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği AP eğitim programı için Ağustos ayında başvuruları alarak Eylül 2021 den itibaren eğitimlere başlamayı planladıklarını açıkladı. Bu programı bitiren öğrenciler Türkiye ve dünyada birçok üniversiteye kabul alabilecekleri gibi, burs imkanlarından da yararlanabileceklerdir. Ayrıca alanları ile ilgili aldıkları derslerden üniversite eğitiminde muaf olacaklardır. Eğitimlerin İngilizce devam edeceği program sayesinde uluslararası deneyimin yanı sıra dil becerilerini de geliştirerek kendilerini hedefledikleri hayata hazırlayacaklardır.

Program hakkındaki detaylı bilgiyi ve bundan sonraki gelişmeleri okul internet sitesinden duyuracaklarını belirten Ali Duran okul idaresi olarak öğrencilere farklı bir imkan sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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