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'Tapu' nedeniyle tartıştığı kızını tabancayla öldürdü

DHA

'Tapu' nedeniyle tartıştığı kızını tabancayla öldürdü


Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde Ali Ç. (75), 2 ay önce yanına yerleşen kızı Handan Ç.'yi (51), 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sırasında tabancayla vurarak öldürdü. Teslim olan Ali Ç., gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta meydana geldi. Handan Ç., iki ay önce babası Ali Ç.'nin yanına yerleşti. Ali Ç. ile kızı Handan Ç. arasında 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., iddiaya göre, kendisine bıçak çeken kızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Handan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Handan Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, baba Ali Ç. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2021-06-03 23:51:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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