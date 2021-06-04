Balıkesir’de anıt ağaçlara defineci zararı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Kızıklı Mahallesi'ndeki Sinan Dede Türbesi yanında bulunan yaşları 350 ile 650 arasında değişen 4 servi ağacı defineciler tarafından talan edildi. Gövdelerine zarar verilen ağaçlar hakkında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Ocak 2009 tarihinde koruma kararı aldığı öğrenildi.

TÜBITAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursu için ilçeye gelen 25 genç akademisyen de servi ağaçlarını ziyaret etti. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yaptığı proje kapsamında, 10 farklı ilden gelen 25 genç bilim insanı anıt ağaçları hayranlıkla izlerken bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ağaçların gövdelerinde bazı sorumsuzların açtığı delikler tepkiye neden oldu. Akademisyenler anıt ağaçların kültürümüzde önemli yeri olduğunu hatırlatırken, korunmalarını istedi. Anıt ağaçların kültürümüzde önemli yeri olduğunu anlatan Harran Üniversitesi'nden Botanikçi Prof.Dr.Hasan Akan, “TUBİTAK tarafından desteklenen Etnobonatin Araştırma kursu kapsamında Kızıklı Mahallesindeki Sinan Dede Türbesi yanındaki tarihi anıt ağaçları tanıtmak için geldik. Bölgede Osmanlıdan bu yana anıt ağaçlar var. Osmanlı da özellikle çınar ağaçları bir semboldür. Bu gün burada 500600 yıllık servi ağaçlarını gördük. Anıt ağaçların kültürümüzde önemli yeri var. Bunların altında mevlitler okunur, adaklar adanır. . Bunların aynı zamanda eko turizmde de önemli yeri var. Halkımız bu anıt ağaçların öykülerine çok meraklıdır. Bu ağaçlara sahip çıkmak lazım” dedi. Balıkesir Üniversitesinden Botanikçi Prof.Dr. Fatih Satıl da, “ Balıkesir anıt ağalar bakımından zengin bir ilimizdir. Balıkesir’in pek çok ilçesinde, çok yaşlı anıt değeri yüksek ağalarımız var. Bunları koruma tedbirlerini almamız lazım. Maalesef, görüyorsunuz defineciler veya farklı amaçlarla ağaçların gövdesine oyuklar açmışlar.. Bir şeyler aramışlar. Koca dev ağaçların gövdesine zarar vermişler. Bunların eko turizme kazandırılması gerekiyor. Bunlar geçmişle geleceği bağlayan köprülerimiz. Bunları koruyarak geleceğe aktarmamız lazım. Her birinin bir hatırası var. Bir tarihi anısı var. Hatıralarını anılarını yanlarına yazarak koruma tedbirlerini geliştirmemiz lazım. Bunların turizme kazandırılması lazım” dedi.

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