Altıeylül’de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Altıeylül Belediyesi’nin de katılımlarıyla geçekleşen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen 17 Haziran “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” sergisi bir AVM’de Balıkesirlilerin beğenisine sunuldu.

“Hayat boyu öğrenme haftası”

Altıeylül Belediyesi, sorunu kaynağında ve henüz sorun ortaya çıkmadan çözmeyi hedefliyor. Bu kapsamda özellikle ALGEM(Altıeylül Gelişim Merkezi) birimi aracılığıyla yürütülen faaliyetler göze çarpıyor. ALGEM’in açtığı meslek edindirme kurslarından mezun olan kursiyerler iş hayatına daha tecrübeli ve daha özgüvenli başlıyor. Meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” sergisi kapsamında AVM’de sergilenirken yaşadıkları mutluluk görmeye değerdi.

Algem üretime destek oluyor

Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı olan ALGEM ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın yanı sıra düzenlediği kurslar ile de özellikle kadınların yanında olmayı sürdürüyor. Meslek edindirme kurslarının kadınların iş hayatındaki rolünü değiştirdiğini daha önce de görmüştük. ALGEM aracılığıyla gerçekleşen kurslarda da Altıeylül’de yaşayan kadınlarımızın iş hayatındaki rolü tamamen değişti. 20202021 eğitim öğretim yılında kurslara katılan 36 kursiyer El Sanatları ve Giyim Üretim Teknolojisi alanında el emeği göz nuru ürünlerini tüm Balıkesirlilere sergilediler. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan ALGEM ile de kadınlarımızın üretime olan büyük katkıları bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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