Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çevrimiçi satranç turnuvası düzenlendi.

Bandırma Kaymakamlığı başkanlığında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla 21 Şubat 11 Nisan 2021 tarihleri arasında "Bandırma Online Satranç Turnuvası" düzenlendi. Turnuvada başarılı olup ödül almaya hak kazanan okullar ve yarışmayı organize eden antrenörler ilçe kaymakamlık binasında pandemi nedeniyle okullardan temsilen birer öğrencinin katılıyla ödül töreni gerçekleşti. Bandırma Online Satranç turnuvasında, Fatih Ortaokulu, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu ve Hürriyet İlkokulu, 6 hafta boyunca mücadele eden ve dereceye giren okullar pandemi koşulları sebebiyle takım temsilen 1 öğrencinin katılımıyla ödüllerini Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’dan aldılar.

6 hafta boyunca süren yarışmayı organize eden antrenörler Fatih Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hami Şimşek, ŞPÜ Cemil Kaya Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Semih Eren, Hürriyet İlkokulu öğretmeni İmdat Küçükbaycan Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce internet üzerinden kıran kırana yarıştılar. Pandemi nedeniyle ödüller sahiplerine ulaştı.

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