Ayvalık’ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’ın Sarımsaklı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik birimlerince Türk karasularına itildiği ihbarını alan iki Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 12 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

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