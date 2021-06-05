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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Balıkesir'de simit fiyatında artış

İHA

(Özel) Balıkesir'de simit fiyatında artış

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası’nın aldığı karar doğrultusunda simit fiyatlarına güncelleme yapıldı. Daha evvel 110 gramlık simit 2 liradan satılırken, alınan karar sonrasında 110 gramlık simit 2,50 TL’ye yükseldi.
Balıkesirli simit üreticileri simide yapılan zammın artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Simit yapımında kullanılan un, susam, katı ve sıvı yağ fiyatlarının pandemi döneminde büyük artış gösterdiğine dikkat çeken üreticiler, simide yapılan zammın maliyetlerin arttığından kaynaklandığını ifade etti.
Simit ustası Önder Kılıçaslan, “Simide öncelikle gelen zamlar piyasada her türlü ürüne gelen zamlardan kaynaklanıyor. Biz üreticiler olarak zamma karşıyız tabi ki ama simidin ham maddelerine ve ürünlerine gelen zamlardan dolayı fiyat artırmak zorunda kalındı. Bu zam isteyerek yapılan bir şey değil piyasanın durumu belli. Şu an iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Fırıncılar Odası da zammı yansıtmak zorunda kaldı. Müşterilerimiz de zammı bekliyorlardı, çünkü herkes piyasanın durumunu görüyordu. Şu an bir markete bile gitseniz her gün bir şeylere zam geliyor. Müşterilerimiz zammı bekliyordu şu an olumsuzluk yaşamıyoruz, tepki gösteren pek yok. 110 gram simit önceden 2 liraydı, şu an aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. Yani 50 kuruş bir zam geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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