Sındırgı'nın vazgeçilmez lezzeti ‘otlu sini’ İmece usulü yapılan ‘otlu sini’ adeti sürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yöreye has lezzetler ile dikkat çekiyor. Sındırgı’nın Pürsünler Mahallesinde yaşayan kadınlar imece usulü hazırladıkları otlu sini ile damakları şenlendiriyor. Doğada kendiliğinden yetişen yeşillikler ile yapılan otlu sini Pürsünler'in vazgeçilmez lezzeti haline geldi.

Köylülerin haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek yöresel damak tatlarını yaşattığı fırınlar, lezzet durakları haline geldi. Mahalledeki kadınlar, bölgelerine ait otlu siniyi çayın yanında pişirerek sohbet eşliğinde yiyor. Mahallenin vazgeçilmez lezzeti haline gelmiş olan otlu siniyi komşuları ile birlikte tükettiklerini söyleyen Hatice Tekel, "Komşularla beraber toplanıp ekmek yapıp hep birlikte yiyoruz. Yaptığımız otlu sinileri komşularımıza da dağıtıyoruz. Bizim burada gelene geçene vermek adettir’’ dedi.

Otlu siniyi kendi bahçesinde yetiştirdiği yeşilliklerle yapan Fadime Demirel ise ‘’Komşularımızla toplanıp ekmek, otlu pide ve pespet yaparız. Gelene gideni durdurup veririz. Ölenlerimizin ruhuna hayır olsun diye dağıtırız. Otlu yaparken ıspanak, soğan, pırasa ve lahana kullanırız. Kendi ürettiğimiz yeşilliklerden yapıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz, tamamen organiktir’’ diye konuştu.

Mahalle muhtarı Mustafa Tekel, ‘’Gördüğünüz gibi bizim kadınlarımız adet üzerine ekmek yaparken komşulara seslenip bir araya gelirler ve yapmaya başlarlar. Köy ekmeği görmüş olduğunuz fırında çalı çırpı yakılarak ekşi mayalı köy ekmeği yapılır. Aynı zamanda köy ekmeğini yaparken bizim insanlarımız fırın önünde muhabbet etmek için otlu ve pes pet yaparlar. Yoldan geçene de göz hakkı var diye onlara da ikram da bulunurlar. Bizim adetlerimiz çok güzeldir bu şekilde de devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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