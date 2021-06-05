Bandırma’da 2 saatte denizden 200 torba çöp çıktı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde her yıl gerçekleştirilen Dünya Çevre Gününde “Sıfır Atık Mavi Hareketi Deniz ve Kıyı Temizleme” etkinliği düzenlendi. 2 saat süren etkinlikte denizden 200 torba çöp çıktı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Bandırma Belediyesi bu kez Bandırma Sahil bandından mendirek arası çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerin yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye daire müdürleri çevre gönüllüleri ile temizlik ve çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Açılış Konuşmasını yapan Belediye Meclis üyesi Adil Levent Coşkun, çevre kirliliğine dikkat çekerek iç Marmara Denizinde yaşanan çevre felaketine dikkat çekti. Coşkun ““5 Haziran Dünya Çevre gününde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler bugünün anlam ve önemini kavratmak, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için yapılıyor. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek için herkes bilinçli ve duyarlı olmalı diye düşünüyorum. Etkinliğimiz de oldukça renkli geçti. Katkı sunan ve emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından katılan çevre gönüllüleri sahil bandında çevre temizliği yaparken dalgıçlarda deniz dibindeki atıkları temizlediler. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte 200 çöp torbası çöp çıktı.

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