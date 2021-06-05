Üniversitesi Hastanesi sağlıkta güven veriyor

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, Balıkesir ve bölgesine sunduğu nitelikli sağlık hizmetleriyle sağlıkta güven vermeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, son iki yılda her alanda gösterdiği gelişimi ile dikkat çeken Üniversite Hastanesi ile hedeflerinin, şehirde kaliteli 3. basamak sağlık hizmeti vermek olduğunu belirtirken; "Bu hedefte çalışmaya devam edeceğiz. Üniversite hastanemiz gelişimine hızla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastanenin gösterdiği gelişimi hakkında bilgiler vererek; "Balıkesir Üniversitesi hastanemiz son iki yılda hızlı bir gelişim gösterdi. Öğretim üyesi sayısı 70 artarak iki katına çıktı. 164'e ulaştı. Asistan doktor sayısı 156 artarak 200'ün üzerine, yani 3 katına çıktı. Sağlık personeli sayısı 235 artarak 500'ün üzerine, yani iki katına çıktı. Poliklinik sayıları ve yatan hasta sayısı arttı. Acil Servis ve Yoğun Bakım Servisi açıldı. Covid19 Yoğun Bakım Servisi ile Covid19 PCR Tanı Merkezi hizmete girdi. Şehir merkezinde de hastanemizin sağlık hizmetlerini sürdürmek adına Altıeylül Semt Polikliniği açıldı. Hastanemizin yatak kapasitesini artırmak adına girişimlerimiz de sonuç verdi. 100 yataklı hastane ek bina projemizi bu dönemde üniversitemize ve şehrimize kazandırdık" dedi.

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