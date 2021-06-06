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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de sulama kooperatifine yeni başkan

İHA

Burhaniye’de sulama kooperatifine yeni başkan

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz ay Halil İbrahim Yavuz’un hayatını kaybetmesi ile boşalan KızıkBörezli Sulama Kooperatifi başkanlığına Ahmet Girgin getirildi. Yaklaşık 3 bin 500 üyesi bulunan kooperatifte başkanlık görevine başlayan Ahmet Girgin, çiftçilere faydalı olabilmek için çalıştıklarını söyledi.
Burhaniye’de geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden KızıklıBörezli Sulama Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yavuz’un yerine 48 yaşındaki Ahmet Girgin getirildi. Çiftçilere en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaklarını anlatan Ahmet Girgin, “Çiftçilikle geçimimi sağlıyorum. Kooperatifimiz çok önemli bir iş yapıyor. Yaklaşık 3 bin 500 ortağımız var. 12 bin dekar alanda sulama yapıyoruz. Çiftçilerimize faydalı olmak için çalışıyoruz” dedi.

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