AK Partili kadınlardan çevre duyarlılığı

AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde toplumsal çevre bilincine katkı sağlamak amacıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Dünya Çevre Günü’nü fırsat bilen Edremit’in AK Partili Kadınları, ilçenin farklı mahallelerinde yürüyüş yolları ve parklarda çevre temizliği yaptı. AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok öncülüğünde bir araya gelen AK Partili Kadınlar, farklı guruplara ayrılarak pandemi kuralları çerçevesinde yürüyüş yolları, park ve bahçelerde mıntıka temizliği yaparken, gençleri ve çocukları çevre bilinci ile ilgili bilgilendirdi. Akşam saatlerine kadar yerlerdeki çöpleri toplayan AK Partili Kadınlar, kendilerine eşlik eden ve çevre duyarlılığı gösteren çocuklara dondurma ikramlarında bulundu.

Dünyanın eşsiz doğal güzelliklerini içinde barındıran Edremit Körfezi’nde doğal yapının korunması gerektiğini vurgulayan Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, konuyla ilgili körfezdeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Gönüldok, “49 yıldır dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü’nün 2021 yılı teması ‘Ekosistem Onarımı ve Yenilenmesi’dir. Bundan 49 yıl önce, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen ve çevreyle ilgili ilk uluslararası toplantı olma özelliğine sahip Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla 5 Haziran, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması ve eylemde bulunulması amacıyla ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edildi. 2021 Dünya Çevre Günü'nde siz de sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya davet edebilir, küçüklere doğayı koruma bilincini aşılayabilirsiniz. Edremit Körfezi dünyanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor. Cennet mekan bölgemizin doğal güzellikleri saymakla bitmez. Doğal güzelliklerimizi gelecek nesillere taşımak bizlerin elinde. Resmi kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza çok iş düşüyor. Doğal güzelliklerimizin yok olmaması için vatandaşlara da görevler düşüyor. Daha yüksek bir çevre bilincine sahip olabilmemiz için bugün ilçemizde sembolik çevre temizliği etkinlikleri yaptık ve bu vesile ile gençlerimizin, çocuklarımızın çevre bilincini artırmalarına katkı sağlamaya çalıştık. Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile Dünya Çevre Günü'nüzü kutlarız.”dedi.

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