Bandırmaspor'un kuruluşunun 56. yılı kutlandı



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )BALIKESİR´in Bandırma İlçesinde 5 Haziran akşamı bir araya gelen taraftarlar, Bandırmaspor´un kuruluşunun 56. yılını kutladı. Sahilde meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, 56. yıl kutlamalarını Başkan Onur Göçmez´e hediye ederek Başkanlığa devam etmesi çağrısında bulundu.

Dün akşam saat 21.30´da Livatya mevkiinde gerçekleştirilen kutlamamalara yaklaşık 60 taraftar katıldı. Livatya sahiline dizilen taraftarlar Bandırmaspor´un 56. yaşını meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek kutladı. Kutlamalarla ilgili konuşan tribün lideri Özgün Eren, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 8 Haziran´da yapılacak kongre öncesi tekrar aday olmayacağını kamuoyuna duyuran Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez´e hediye ettiklerini söyledi.

Özgün Eren, "Biz bu yıl ki kutlamamızı Onur ağabeyimize, Onur Başkanımıza hediye ediyoruz. Onur ağabey sen bu camiada olduğun sürece daha çok güzellikler yaşayacağız. Bundan bizi alıkoyma. Bandırmaspor´u seninle birlikte daha çok seviyor. Bandırmaspor´umuzun 56. yılı kutlu olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kutlamalardan detaylar

-Tribün lİderi Özgün Eren´in konuşması

-MeşalelerDHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-06-06 14:47:46



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