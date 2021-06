CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Geleceğimizi çocuklar kurar anlayışı ile kreş projelerini çok önemsiyoruz" Edremit Belediyesi’nden üç yeni kreş

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın sosyal belediyecilik alanındaki en önemli projelerinden olan çocuk kreşleri için temeller atıldı. Üç mahallede yeni yapılacak olan üç yeni çocuk kreşinin temeli CHP Genel Başkan Yarımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Akın, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımı atıldı.

Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi’nde 625 metrekare 120 çocuk, Tuzcumurat Mahallesi’nde 440 metrekare alanda 100 çocuk, Soğanyemez Mahallesi’nde 390 metrekare alanda 100 çocuğun eğitim görebileceği kreş ile 360 metrekare alanda 150 kişi kapasiteli nikah salonunun temeli atıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın seçim öncesindeki en önemli vaatleri arasında yer alan üç yeni çocuk kreşinin temel atma törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Akın, Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Balıkesir’deki CHP’li Belediye Başkanları, muhtarlar, partililerin katılımı ile atıldı.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bu temel atmayı anlamlı bir günde yapıyoruz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Kimileri için çevre; kendi akraba, yandaş ve çocuklarıdır. Bizim için çevre, Saldadır, İkizdere’dir, Munzur'dur direndiğimiz Kazdağları’dır. izim çevreciliğimiz, saraylar için ağaç kesenlerin değil, çınar ağacı kesilmesin diye köşkü yerinden kaydıran Atatürk’ün çevreciliğidir. Ve bugün ve daima, atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız çevremiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.

Partimizin ilk genel başkanı da, şu anki genel başkanımız da çocuklara işaret etmiştir. İlk genel başkanımız Ulu Önderimiz Atatürk; çocuklar için okullar açmış, kreşler açmış, balolar düzenlemiş hatta öksüz çocuklar için Emlak ve Eytam Bankası kurmuştur. Yoksul çocukları himaye için somut adımlar atmış, dünyada ilk kez onlara bayram armağan etmiştir. 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz' demiştir.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çocukları önemsemiştir. Çocuklar yatağa aç girmesin istemiştir. Biz belediye başkanlarına, kreş yapılması talimatını vermiştir. Anneler çocuklarını güven içinde kreşlere bıraksın, yoksul beldelerden başlayarak kreşe önem verilsin istemiştir. Kreş olmamasını da bir siyaset sorunu kabul etmiştir. Her işyerine her mahalleye ücretsiz kreşler açılmasının üzerinde ısrarla durmuştur. Biz bugün, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da isteğiyle bu ihtiyacı karşılamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Memleketimizin ışığı çocuklarımız için bugün temelini attığımız, Altınoluk, Edremit Tuzcu Murat Mahallesi ve Edremit Soğanyemez Mahallesi çocuk kreşleri 160 bin Edremitliye hayırlı olsun" diyen Arslan, "Bu yatırımlar, 600’ün üzerinde Edremitli çocuğumuza hayırlı olsun. Çocuklarımız zeytinyağı gibi sağlıklı olsun. Başarıları Kaz Dağları gibi yüce olsun. Gelecekleri Edremit gibi güzel olsun. Yolları, Edremit’e gelen Atatürk’ün yolu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada “Geleceğimizi çocuklar kurar anlayışı ile kreş projelerini çok önemsiyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarımıza kreş projeleri konusunda talimatları var. Bugün bu doğrultuda Edremit’te üç yeni kreşin temelini atıyoruz. Belediye Başkanımızı kutluyorum” dedi.

"CHP’li Belediyelerin özellikle pandemi döneminde kısıtlı imkanlara ve iktidarın engellemelerine rağmen çok önemli işler yaptığını" söyleyen Torun, “CHP’li belediyelerimiz gerçekten efsane bir performans sergiliyor. Ülkeyi yönetenlerin maske dağıtmayı beceremediği dönemlerde başarılı hizmetler ortaya koydular. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Başarılı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da Edremit Belediyesi tarafından yapılan kreşlerin hayırlı olmasını diledi. Salıcı, “CHP’li belediyeler olarak kadınlarımız iş hayatında, sosyal hayatta daha fazla yer alsın diye kreşler yapıyoruz. Çocuklarını güvenle emanet edip hayatın her alanında aktif olsunlar diye kreşler yapıyoruz. Kadınları eve kapatan anlayış gitsin diye kreşler yapıyoruz. Edremit Belediyemiz kapanma sürecini fırsata çevirmiş bugün birlikte üç yeni kreşin temelini atıyoruz. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ı ve emeği geçenleri kutluyorum hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da birer konuşma yaparak çocuk kreşlerinin hayırlı olmasını diledi.

Törenle temeli atılan üç yeni çocuk kreşinin Kasım ayına kadar bitirilerek eğitim ve öğretime açılacağı ifade edildi.

