Gaziosmanpaşaspor Çocukları Sevindirecek Karar Aldı Gaziosmanpaşaspor keşfedilecek yetenekleri bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziosmanpaşaspor Çocukları Sevindirecek Karar Aldı Gaziosmanpaşaspor keşfedilecek yetenekleri bekliyor

İHA

Gaziosmanpaşaspor Çocukları Sevindirecek Karar Aldı Gaziosmanpaşaspor keşfedilecek yetenekleri bekliyor

Balıkesir Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinin takımı olan Gaziosmanpaşaspor gençleri ve çocukları sevindirecek bir karar alarak spor okullarını 1 yıl boyunca ücretsiz yapma kararı aldı.
Balıkesir Süper Amatör Lig’de mücadele eden Gaziosmanpaşaspor yıllardır Balıkesir futboluna değer katmayı sürdürüyor. Altyapı yatırımları ile Balıkesir’e fayda sağlamayı sürdüren Gaziosmanpaşaspor şimdi de futbol okullarını ücretsiz şekilde sürdürme kararı alarak durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına da kapılarını açmış oldu. Bu kararla Balıkesir Spor kamuoyunun da takdirini alan Gaziosmanpaşaspor Futbol Okulları ilk antrenmanını 15 Haziranda başlayacak.
Gaziosmanpaşaspor 2.Başkanı Ümit Erez konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm mahalle ve şehirde keşfedilmeye bekleyen yeteneklere kapılarını açtıklarını belirtirken 1 yıl boyunca tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olacağını söyledi.
Erez açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Gaziosmanpaşa spor futbol okulumuz 1 sene boyunca tüm hizmetleri tamamen ücretsiz olacak. 15 Haziran’da antrenmanlarımıza start vereceğiz. Kayıtlarımız devam ediyor.
Detaylı bilgi ve ayrıntılar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Takımımız mahallemiz ve şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Geleceğimizi çocuklar kurar anlayışı ile kreş projelerini çok önemsiyoruz" Edremit Belediyesi’nden üç yeni kreş
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Geleceğimizi ...
Ata Demirer Kuzey Ege'de ‘salya’ tehlikesine dikkat çekti
YEREL HABERLER Ata Demirer Kuzey Ege'de ‘salya’ tehlikesine dikkat ...
Bandırmaspor'un kuruluşunun 56. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Bandırmaspor'un kuruluşunun 56. yılı kutlandı
Havran'da hırsızdan bıkan esnaf kapıya not yazdı, kapıya ise 'açtır' diye ekmek bıraktı
YEREL HABERLER Havran'da hırsızdan bıkan esnaf kapıya not yazdı, ...
Başkan Yılmaz Edremit’te esnafı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz Edremit’te esnafı dinledi
AK Partili kadınlardan çevre duyarlılığı
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan çevre duyarlılığı
Burhaniye’de sulama kooperatifine yeni başkan
YEREL HABERLER Burhaniye’de sulama kooperatifine yeni başkan
Burhaniye’de parklar çiçek kokacak
YEREL HABERLER Burhaniye’de parklar çiçek kokacak
Balıkesir'de LGS heyecanı Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Balıkesir'de 13 bin 351 öğrencimiz ile sınavımızı gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Balıkesir'de LGS heyecanı Balıkesir Milli Eğitim ...
Ayvalık’ta temiz çevre için birlikte mücadele
YEREL HABERLER Ayvalık’ta temiz çevre için birlikte mücadele
CHP Genel Başkan yardımcıları, Edremit'te kreş temeli attı
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan yardımcıları, Edremit'te kreş temeli ...
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
YEREL HABERLER Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp ...
Üniversitesi Hastanesi sağlıkta güven veriyor
YEREL HABERLER Üniversitesi Hastanesi sağlıkta güven veriyor
Gençler çevre temizliği yaptılar
YEREL HABERLER Gençler çevre temizliği yaptılar
Havran’da kaza: 4 yaralı Kazada ticari aracın ön tarafını kopartan özel araç zeytinlik alana uçup yan döndü
YEREL HABERLER Havran’da kaza: 4 yaralı Kazada ticari aracın ön ...
Bandırma’da 2 saatte denizden 200 torba çöp çıktı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı
YEREL HABERLER Bandırma’da 2 saatte denizden 200 torba çöp çıktı 5 ...
Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
Ayvalık’ta "Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2" projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta "Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2" ...
Havran’ da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Havran’ da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi
Balıkesir Emendere çileği tadını termal sulardan alıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Emendere çileği tadını termal sulardan ...
Sındırgı'nın vazgeçilmez lezzeti ‘otlu sini’ İmece usulü yapılan ‘otlu sini’ adeti sürüyor
YEREL HABERLER Sındırgı'nın vazgeçilmez lezzeti ‘otlu sini’ İmece ...