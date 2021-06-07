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(Özel) Marmara ve Avşa yeni sezona hazır Marmara ve Avşa kıyıları müsilajdan tamamen arındı Avşa'nın su sorunu çözüldü, adalarda su sorunu kalmadı

İHA

(Özel) Marmara ve Avşa yeni sezona hazır Marmara ve Avşa kıyıları müsilajdan tamamen arındı Avşa'nın su sorunu çözüldü, adalarda su sorunu kalmadı

Marmara'nın tatil cennetleri arasında yer alan Balıkesir'in Marmara ilçesi ve bağlı Avşa Adası pandeminin gölgesinde gelen bir yılın ardından yaz sezonuna hazırlandı.
Marmara Adası ve bağlı Avşa, Ekinlik adaları yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Pandeminin etkisini büyük ölçüde yitirmesi ardından yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan adalarda Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yapılan çalışmaları, Avşa'da yaşanan su sorununu ve müsilajda gelinen son noktayı İhlas Haber Ajansı'na anlattı
Başkan Aksoy, lodosun da etkisi ile ada kıyılarının ciddi anlamda müsilajdan temizlendiğini ve ada kıyılarında salyanın tamamen kaybolduğunu ifade ederek, "Adamızda yaz sezonuna yavaş yavaş giriyoruz. 4 ay çalışıp, 9 ay hazırdan tüketen ada halkı olarak sezona canlı girmek için hazırlıklar yapıyoruz. Tabi yaklaşık 1,5 aydan bu yana denizlerimizde olağanüstü müsilaj sorunu var. Daha önceki yıllarda da vardı ama bu kadar geniş bir alana yayılmıyordu. Bu sene geniş bir alana yayıldı. Son bir haftadır bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın direktifleri doğrultusunda salya temizleme çalışmalarına başladık. Bunun için kiralanan gemi şu anda Marmara Adası'nda. Fakat bir kaç gündür lodos etkili olmasından dolayı adamızın kıyıları ciddi anlamda doğal olarak temizlendi" dedi.
"Salya sıkıntısından dolayı denizden suyu verimli şekilde çekemedik"
Marmara İlçesine bağlı Avşa Adası'nda yaşanan su probleminin müsilaja bağlı olduğunu ve denizden su arıtan tesisteki arıtma ünitesinin gözeneklerinin salya nedeniyle tıkandığını anlatan Başkan Aksoy, "Avşa Adası'nda biz içme suyunu denizden arıtarak kullanıyoruz. Geçen yıl su da biraz sıkıntı yaşadık. Kış mevsimi boyunca arıtma tesisimizin üçüncü ünitesini yaparak sezona hazır bir hale getirmiştik. Salya sıkıntısından dolayı denizden suyu verimli şekilde çekemedik. Öyle bir şey ki, denizin altı katran gibi. Yaklaşık 400 metreden arıtma tesisine su kendi cazibesi ile geliyor. Öyle hal oldu ki bütün gözenekleri tıkadı. Pandemiden dolayı ve bayram öncesi Avşa Adamızın kalabalık olduğu bir zamana denk geldi bu hadise. Yaklaşık yüzde 4045 kesimine su veremez olduk. BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Avşa Adası'nda denizden bu suyu salyasız nasıl alırız diye uğraşıldı. Drenaj kanalları yapıldı. Günde 2 bin 500 ton çektiğimiz su, günlük bin tona kadar düştü. Daha sonra yine Avşa Adası'nda belirli yerlere sondaj kuyusu vurduk. Son zamanlarda müsilaj da etkisini kaybetmeye başlaması ile üçüncü ünitemizi çalıştırmaya başladık. Avşa'daki su sıkıntımız ortadan kalktı. İnşallah böyle devam eder" dedi.
"Marmara ve Ekinlik Adalarımızda herhangi bir su sıkıntımız yok"
Marmara, Avşa ve Ekinlik kıyılarının salyadan tamamen arındığını ifade eden Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Salya zaten her yıl bu aylarda güneşin de etkili olması ile dağılmaya başlıyordu. Ama adalarımızın kıyıları salyadan şu anda tamamen arındı. Gemimiz de temizlik çalışması yapıyor. Marmara ve Ekinlik Adalarımızda herhangi bir su sıkıntımız yok. Avşa'daki su sorununu da çözdük. Sezona hazırlık çerçevesinde Avşa Adası'nda şu anda 38 km yolun alt yapısını yapıyoruz. Bir kaç gün içinde asfaltlama malzemesi de gelip çalışmalara başlanacak. Avşa'ya gelecek turistler tam tur atacak şekilde Mavi Koy ile Alibaba Türbesi arasındaki 3 km'lik yolda dahil olmak üzere asfalt olmuş şekilde görecek. Kumsalları, yerleşim yerlerini temizliyoruz. Esnafımıza yardımcı oluyoruz. Belediye olarak sezona hazırız. İnşallah umduğumuzdan kalabalık bir sezon olur. Çünkü pandemiden ciddi anlamda esnafımız zarar gördü. Herşeyi iyimser olarak düşünmemiz lazım. Küçük bir sorunda yaygara koparmamak lazım. İyi bir sezon geçmesini diliyorum" diye konuştu.

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