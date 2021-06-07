Sepetçi Bahri Usta hem ders verdi hem ders dinledi

Prof. Dr. Fatih Satıl’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK (BİDEB 2237A) etkinliğinin son gününde gençlerle sepet ustası bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ayvalık’taki Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleşen etkinlikte 65 yaşındaki sepet ustası Bahri Acar genç bilim insanlarına sepetçilik geleneği hakkında uygulamalı bilgiler verdi.

Uygulama sonrasında konferans salonuna gelerek TÜBİTAK etkinliğine de katılan sepet ustası ve aynı zamanda Körfez Romanlar Derneği Başkanı olan Bahri Acar’ın eğitmenler tarafından anlatılan dersleri en ön sırada ilgi ile takip edip izlemesi genç bilim insanlarını dikkatini çekti ve kendisine hayran bıraktı.

İlerleyen yaşına rağmen bu mesleği severek yaptığını ve bu işi yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden sepet ustası Bahri Acar "Ben çok küçük yaşlardan beri sepet örerim. Bu mesleği yarım asırdan fazladır yapıyorum. Bu meslek ile uzun yıllar ailemi geçindirdim halen de geçindirmeye devam ediyorum. Bu meslek, atadan babaya, babadan oğula geçen bir meslektir. Fakat günümüzde gelişen teknoloji ile atamızdan öğrendiğimiz sepetçilik mesleği unutuldu. Bu mesleğe sahip çıkmalıyız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Etkinlik sonunda Proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, sepet ustası Bahri Acar’a bu mesleği devam ettirip genç nesillere tanıttığı için teşekkür belgesi verdi.

Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Satıl; sepet ve hasırcılığın zahmetli ve Anadolu kültürünü yansıtan önemli bir meslek olduğunu hatırlatarak, “Ancak teknolojini gelişmesi ve plastik malzemelerin hayatımıza girmesiyle unutmaya yüz tutmuş bir meslektir. Biz de gençlerde bir farkındalık uyandırmak amacıyla bu mesleğe ömrünü vermiş Bahri Acar’ı etkinliğimize çağırarak genç bilim insanları ile buluşturduk. Bahri usta sepet ve sele yapımını, bu işte kullanılan bitkileri ve özelliklerini kursiyerlerimize anlattı.“ dedi.

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