Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını açtı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin il merkezinde farklı noktalarda bulunan birimlerinin tek bir çatıda toplanması amacıyla yapımına başlanan ek hizmet binası yapımının tamamlanmasının ardından açıldı.İLÇELERDE DE BİRİMLER TOPLANDIİl genelinde dağınık halde bulunan birimleri ek hizmet binalarında bir araya toplayarak vatandaşlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet verebilmeyi amaçladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Edremit´te 8 ayrı noktada personelimiz, vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyordu. Bütün Körfez´in ana konuşlanmasını Edremit´te, tek bir yerde topladık. Onu da geçtiğimiz yıl tam bugün açtık. Burhaniye´de de binamızı açtık. Sadece bunlarla kalmayıp, Bandırma´daki binamızı da güzelleştirdik. Sahile yakın, insanların kolayca gelip gidebilecekleri, devlete yıllarca hizmet etmiş bir binanın tahsisi ve tadilatı bittikten sonra güzel bir binayla Bandırmalı vatandaşlarımıza, onlara yakışır bir şekilde hizmet etmeyi düşünüyoruz" dedi.BALIKESİR TÜM ÖZELLİKLERİYLE TANINACAKBalıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin merkezde dağınık bir şekilde olan birimlerinin, Kızılay binasında toplayarak Ek Hizmet Binası oluşturduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Farklı noktalarda hizmet veren dağınık birimlerimizin hepsini buraya taşıdık. Bütün çalışmalarımızı vatandaşımıza daha kaliteli hizmet nasıl veririz, onların şehirdeki konforunu nasıl hissederiz diye yapıyoruz. Giyimimizle, kuşamımızla vatandaşla kurduğumuz ilişkiyle her açıdan şehre yakışır olmalıyız. Ben iddialıyım. İddiamızda şu: 2024 yılı geldiğinde Türkiye´de, Balıkesir´i tüm özellikleriyle tanımayan çok az insan kalacak. Balıkesir dendiği zaman; yeşil, güzel, tarımı, turizmi olan, esnafı güler yüzlü, huzurlu, güvenli, insanların çocuklarını okutmak istedikleri, hastanede rahat edebileceklerini bildikleri, eğlenmek istediklerinde eğlenebilecekleri, yeşil görmek istediklerinde pikniğe gidebilecekleri kaliteli bir şehir olarak akla gelecek. Ek hizmet binamızda da güler yüzümüz, hizmet odaklı anlayışımızla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz."Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı Mahallesi 192. Sokak No:1 adresinde yapımına başlanan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasının yapımı tamamlandı. Bodrum ve terasla birlikte 7 katlı olan binanın, 6 bin 750 metrekare kapalı alanı bulunuyor. 4 ayrı bağımsız bölümde vatandaşlara hizmet verilecek yeni belediye biriminde, Personel A.Ş ile Balıkesir Toplu Konut A.Ş (BALTOK) Genel Müdürlükleri, Hukuk Müşavirliği, Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Beyaz Masa ve BASKİ tahsilat birimi yer alıyor. 300 personelin hizmet verebileceği şekilde hazırlanan binada, Başkanlık ve Genel Sekreterlik çalışma ofisleri, konferans salonları, toplantı salonları ve FIRINTAŞ Kafe bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)

2021-06-07 15:51:15



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