Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını açtı

DHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını açtı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin il merkezinde farklı noktalarda bulunan birimlerinin tek bir çatıda toplanması amacıyla yapımına başlanan ek hizmet binası yapımının tamamlanmasının ardından açıldı.İLÇELERDE DE BİRİMLER TOPLANDIİl genelinde dağınık halde bulunan birimleri ek hizmet binalarında bir araya toplayarak vatandaşlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet verebilmeyi amaçladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Edremit´te 8 ayrı noktada personelimiz, vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyordu. Bütün Körfez´in ana konuşlanmasını Edremit´te, tek bir yerde topladık. Onu da geçtiğimiz yıl tam bugün açtık. Burhaniye´de de binamızı açtık. Sadece bunlarla kalmayıp, Bandırma´daki binamızı da güzelleştirdik. Sahile yakın, insanların kolayca gelip gidebilecekleri, devlete yıllarca hizmet etmiş bir binanın tahsisi ve tadilatı bittikten sonra güzel bir binayla Bandırmalı vatandaşlarımıza, onlara yakışır bir şekilde hizmet etmeyi düşünüyoruz" dedi.BALIKESİR TÜM ÖZELLİKLERİYLE TANINACAKBalıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin merkezde dağınık bir şekilde olan birimlerinin, Kızılay binasında toplayarak Ek Hizmet Binası oluşturduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Farklı noktalarda hizmet veren dağınık birimlerimizin hepsini buraya taşıdık. Bütün çalışmalarımızı vatandaşımıza daha kaliteli hizmet nasıl veririz, onların şehirdeki konforunu nasıl hissederiz diye yapıyoruz. Giyimimizle, kuşamımızla vatandaşla kurduğumuz ilişkiyle her açıdan şehre yakışır olmalıyız. Ben iddialıyım. İddiamızda şu: 2024 yılı geldiğinde Türkiye´de, Balıkesir´i tüm özellikleriyle tanımayan çok az insan kalacak. Balıkesir dendiği zaman; yeşil, güzel, tarımı, turizmi olan, esnafı güler yüzlü, huzurlu, güvenli, insanların çocuklarını okutmak istedikleri, hastanede rahat edebileceklerini bildikleri, eğlenmek istediklerinde eğlenebilecekleri, yeşil görmek istediklerinde pikniğe gidebilecekleri kaliteli bir şehir olarak akla gelecek. Ek hizmet binamızda da güler yüzümüz,  hizmet odaklı anlayışımızla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz."Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı Mahallesi 192. Sokak No:1 adresinde yapımına başlanan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasının yapımı tamamlandı. Bodrum ve terasla birlikte 7 katlı olan binanın, 6 bin 750 metrekare kapalı alanı bulunuyor. 4 ayrı bağımsız bölümde vatandaşlara hizmet verilecek yeni belediye biriminde, Personel A.Ş ile Balıkesir Toplu Konut A.Ş (BALTOK) Genel Müdürlükleri, Hukuk Müşavirliği, Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Beyaz Masa ve BASKİ tahsilat birimi yer alıyor. 300 personelin hizmet verebileceği şekilde hazırlanan binada, Başkanlık ve Genel Sekreterlik çalışma ofisleri, konferans salonları, toplantı salonları ve FIRINTAŞ Kafe bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
2021-06-07 15:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sepetçi Bahri Usta hem ders verdi hem ders dinledi
YEREL HABERLER Sepetçi Bahri Usta hem ders verdi hem ders dinledi
Kaymakam İlyas Memiş Reşitköy Barajı inşaatında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam İlyas Memiş Reşitköy Barajı inşaatında ...
Ayvalık’ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Burhaniye’de Kaymakam Memiş pazar denetledi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Memiş pazar denetledi
Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı
Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine ...
Mahalle evine verilen destek yardımseverleri mutlu etti
YEREL HABERLER Mahalle evine verilen destek yardımseverleri mutlu ...
(Özel) Marmara ve Avşa yeni sezona hazır Marmara ve Avşa kıyıları müsilajdan tamamen arındı Avşa'nın su sorunu çözüldü, adalarda su sorunu kalmadı
YEREL HABERLER (Özel) Marmara ve Avşa yeni sezona hazır Marmara ve ...
Avşa'da maraton heyecanı
YEREL HABERLER Avşa'da maraton heyecanı
Vali Şıldak Kazdağları’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Şıldak Kazdağları’nda incelemelerde bulundu
Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
Polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı
Gaziosmanpaşaspor Çocukları Sevindirecek Karar Aldı Gaziosmanpaşaspor keşfedilecek yetenekleri bekliyor
YEREL HABERLER Gaziosmanpaşaspor Çocukları Sevindirecek Karar ...
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Geleceğimizi çocuklar kurar anlayışı ile kreş projelerini çok önemsiyoruz" Edremit Belediyesi’nden üç yeni kreş
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Geleceğimizi ...
Ata Demirer Kuzey Ege'de ‘salya’ tehlikesine dikkat çekti
YEREL HABERLER Ata Demirer Kuzey Ege'de ‘salya’ tehlikesine dikkat ...
Bandırmaspor'un kuruluşunun 56. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Bandırmaspor'un kuruluşunun 56. yılı kutlandı
Havran'da hırsızdan bıkan esnaf kapıya not yazdı, kapıya ise 'açtır' diye ekmek bıraktı
YEREL HABERLER Havran'da hırsızdan bıkan esnaf kapıya not yazdı, ...
Başkan Yılmaz Edremit’te esnafı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz Edremit’te esnafı dinledi
AK Partili kadınlardan çevre duyarlılığı
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan çevre duyarlılığı
Burhaniye’de sulama kooperatifine yeni başkan
YEREL HABERLER Burhaniye’de sulama kooperatifine yeni başkan
Burhaniye’de parklar çiçek kokacak
YEREL HABERLER Burhaniye’de parklar çiçek kokacak
Balıkesir'de LGS heyecanı Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Balıkesir'de 13 bin 351 öğrencimiz ile sınavımızı gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Balıkesir'de LGS heyecanı Balıkesir Milli Eğitim ...
Ayvalık’ta temiz çevre için birlikte mücadele
YEREL HABERLER Ayvalık’ta temiz çevre için birlikte mücadele