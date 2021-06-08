Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Asfalt sezonunu dualarla açtı.

Kepsut İlçesi’nde bulunan asfalt tesislerinde yoğun bir sezona başlangıç yapan ekiplerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem eşlik etti. Yoğun geçecek bir asfalt sezonunun açılışı yaptıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Yol medeniyettir, Büyükşehir Belediyesi de bir medeniyet projesi. Balıkesir için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

Sezon boyunca yoğun bir şekilde mesai yapacak olan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, “Çalışırken şehrimizin ve ülkemizin kaynaklarını düşünmemiz lazım. Bunun hepimizin ortak kaygısı olması lazım. Her biriniz bizim için, bu şehir için çok değerlisiniz. Kaliteli, hızlı, sağlam ve ekonomik çalışalım ama sizlere bir şey olmasın, güvenliğinize çok dikkat edin. Sizlerin nasıl canla başla çalıştığınızı biliyorum. Bu şehir için hayatınızdan, ailelerinizle geçirdiğiniz zamandan fedakarlık yapıyorsunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, asfalt sezonumuz hayırlı, uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.