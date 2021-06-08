Balıkesir kıyılarında müsilaj temizliği başladı



Tufan DALGIÇBasri Tuncay ERTAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ilk müsilaj temizliği başladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile kurum ve kuruluşların müdürlerinin katılımıyla Bandırma´da müsilaj temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Başaran 2' isimli müsilaj toplama gemisi, sahil güvenlik, itfaiye ve balıkçılar da yer aldı.

Bandırma Körfezi´ndeki çalışmanın ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Vali Şıldak, "İlimiz bu konuda daha erken pozisyon alan, tedbirleri gözden geçiren, konuyu inceleyen, değerlendiren bir pozisyonda bulundu. Her şeyden önce Büyükşehir Belediyemiz, Onyedi Eylül Üniversitemiz bünyesinde bulunan Denizcilik Bilimleri Fakültemiz, ilgili belediyemiz ve valiliğimiz bu konuda bilimsel yaklaşımlarda göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da 31 Mayıs itibariyle ilk başvurumuzu yapmıştık" dedi.

Vali Şıldak, "Gerek yerel yönetimimiz gerek devletimiz ve hükümetimizin oluşturacağı desteklerle arıtma tesislerimizin yenilenmesi, ileri arıtma tekniklerinin kullanılması, denetimlerin artırılması organize sanayi bölgelerinde, Marmara´yı besleyen akarsuların çok daha yakından takip edilmesi, deniz kirliliği yaratan bütün unsurların kontrollü şekilde izlenmesi için 7/24 görev başında olacağız. Marmara Denizi, bizim için çok önemli. Balıkçılık faaliyetleri de dahil, gizli ağların biliyorsunuz, eylem planı içinde bunların çok kısa bir sürede kaldırılması da söz konusu da olacak. Takiplerimiz, denetimlerimiz, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, belediyelerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız, sahil güvenliğimiz bütün çalışmalara destek verecek. Yapacağımız koordinasyonla Marmara Denizi içerisinde çok kısa süre içerisinde bu gidişatın duracağını ve denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Vali Şıldak, Ege Denizi ve sanayi kuruluşlarının sıkı denetimi konusunda şunları söyledi:

"Biz günlük takip ediyoruz. Ege Denizi'mizde şu an hiçbir müsilaj emaresi yok. Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan sürekli rapor alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu da ifade etmek isterim; bizim sahil bandında 99 noktada deniz suyu kirlilik ölçümlerimiz var. Bu ölçümlerde de bu yıl dahil mikrobiyolojik açıdan kirlilik ve sağlığa zararlı unsur içermemektedir. Denizlerimizde turizm açısında, girilme ve faydalanma açısında insan sağlığına risk oluşturacak hiçbir husus yoktur. Gönen ve Bandırma OSB´ler olsun, müstakil olarak sanayi faaliyeti yürüten işletmeler olsun. En yoğun noktalardan biri Bandırma ilçemiz. Bu konudaki atık denetimleri, sulara ve toprağa karışımı konusunda zaten denetimlerimiz aksamadan devam ediyor. Bundan sonra çok daha sık periyotlarla, yoğun denetimlerle biz alanda olacağız."

`MARMARA DENİZİ'Nİ KESİNLİKLE ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ´

Bandırma´da derin deniz deşarjını ileri biyolojik arıtmaya dönüştürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da çalışmaların devam ettiğine işaret etti. 22 Maddelik Eylem Planı konusunda da konuşan Başkan Yılmaz, "Başlamak, bir işin yüzde 50´sini bitirmektir. Yüzeysel temizlikle ilgili de Onyedi Eylül Üniversitemiz ile iş birliği içinde gerek karadan vidanjörlerle gerek deniz içinde müdahalelerle, gerek balıkçılarımızın desteğiyle bunu ilk yapan illerden biriyiz. Zaten hazırlıklarımızı yapıp hemen başlamıştık. Denizin altında olan şeylerin daha aza inmesi için hem bilimsel çalışmaların yapılması lazım hem de var olan koşulların değişmesi lazım. Bununla ilgili de sevindirici haberler geliyor. Karadeniz´den akımın başladığı yönünde haberler geliyor. Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, tüm siyasi partilerin temsilci olan belediye başkanlarının duruşu çok net, Marmara Denizi'ni kesinlikle eski haline dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bandırma´da yapılan çalışmalar, Erdek´te devam etti. Erdek´in Aşağıyapıcı Mahallesi sahilinde bulunan müsilajlar vidanjörlerle çekildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ, Basri Tuncay ERTAN

2021-06-08 15:08:59



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