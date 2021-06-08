Balıkesir kıyılarında müsilaj temizliği başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir kıyılarında müsilaj temizliği başladı

DHA

Balıkesir kıyılarında müsilaj temizliği başladı


Tufan DALGIÇBasri Tuncay ERTAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ilk müsilaj temizliği başladı
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile kurum ve kuruluşların müdürlerinin katılımıyla Bandırma´da müsilaj temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Başaran 2' isimli müsilaj toplama gemisi, sahil güvenlik, itfaiye ve balıkçılar da yer aldı.
Bandırma Körfezi´ndeki çalışmanın ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Vali Şıldak, "İlimiz bu konuda daha erken pozisyon alan, tedbirleri gözden geçiren, konuyu inceleyen, değerlendiren bir pozisyonda bulundu. Her şeyden önce Büyükşehir Belediyemiz, Onyedi Eylül Üniversitemiz bünyesinde bulunan Denizcilik Bilimleri Fakültemiz, ilgili belediyemiz ve valiliğimiz bu konuda bilimsel yaklaşımlarda göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da 31 Mayıs itibariyle ilk başvurumuzu yapmıştık" dedi.
Vali Şıldak, "Gerek yerel yönetimimiz gerek devletimiz ve hükümetimizin oluşturacağı desteklerle arıtma tesislerimizin yenilenmesi, ileri arıtma tekniklerinin kullanılması, denetimlerin artırılması organize sanayi bölgelerinde, Marmara´yı besleyen akarsuların çok daha yakından takip edilmesi, deniz kirliliği yaratan bütün unsurların kontrollü şekilde izlenmesi için 7/24 görev başında olacağız. Marmara Denizi, bizim için çok önemli. Balıkçılık faaliyetleri de dahil, gizli ağların biliyorsunuz, eylem planı içinde bunların çok kısa bir sürede kaldırılması da söz konusu da olacak. Takiplerimiz, denetimlerimiz, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, belediyelerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız, sahil güvenliğimiz bütün çalışmalara destek verecek. Yapacağımız koordinasyonla Marmara Denizi içerisinde çok kısa süre içerisinde bu gidişatın duracağını ve denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Vali Şıldak, Ege Denizi ve sanayi kuruluşlarının sıkı denetimi konusunda şunları söyledi:
"Biz günlük takip ediyoruz. Ege Denizi'mizde şu an hiçbir müsilaj emaresi yok. Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan sürekli rapor alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu da ifade etmek isterim; bizim sahil bandında 99 noktada deniz suyu kirlilik ölçümlerimiz var. Bu ölçümlerde de bu yıl dahil mikrobiyolojik açıdan kirlilik ve sağlığa zararlı unsur içermemektedir. Denizlerimizde turizm açısında, girilme ve faydalanma açısında insan sağlığına risk oluşturacak hiçbir husus yoktur. Gönen ve Bandırma OSB´ler olsun, müstakil olarak sanayi faaliyeti yürüten işletmeler olsun. En yoğun noktalardan biri Bandırma ilçemiz. Bu konudaki atık denetimleri, sulara ve toprağa karışımı konusunda zaten denetimlerimiz aksamadan devam ediyor. Bundan sonra çok daha sık periyotlarla, yoğun denetimlerle biz alanda olacağız."
`MARMARA DENİZİ'Nİ KESİNLİKLE ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ´
Bandırma´da derin deniz deşarjını ileri biyolojik arıtmaya dönüştürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da çalışmaların devam ettiğine işaret etti. 22 Maddelik Eylem Planı konusunda da konuşan Başkan Yılmaz, "Başlamak, bir işin yüzde 50´sini bitirmektir. Yüzeysel temizlikle ilgili de Onyedi Eylül Üniversitemiz ile iş birliği içinde gerek karadan vidanjörlerle gerek deniz içinde müdahalelerle, gerek balıkçılarımızın desteğiyle bunu ilk yapan illerden biriyiz. Zaten hazırlıklarımızı yapıp hemen başlamıştık. Denizin altında olan şeylerin daha aza inmesi için hem bilimsel çalışmaların yapılması lazım hem de var olan koşulların değişmesi lazım. Bununla ilgili de sevindirici haberler geliyor. Karadeniz´den akımın başladığı yönünde haberler geliyor. Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, tüm siyasi partilerin temsilci olan belediye başkanlarının duruşu çok net, Marmara Denizi'ni kesinlikle eski haline dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bandırma´da yapılan çalışmalar, Erdek´te devam etti. Erdek´in Aşağıyapıcı Mahallesi sahilinde bulunan müsilajlar vidanjörlerle çekildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ, Basri Tuncay ERTAN
2021-06-08 15:08:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müsilajda temizlik başladı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Ege Denizi'nde müsilaj emâresi yok" "Denizimizin eskisinden daha da temiz hâle geleceğine inanıyorum"
YEREL HABERLER Müsilajda temizlik başladı Balıkesir Valisi Hasan ...
Tırtıl istilâsına uğrayan Çeltikçi'de vatandaş yardım bekliyor
YEREL HABERLER Tırtıl istilâsına uğrayan Çeltikçi'de vatandaş yardım ...
Kültürel Geçmiş-İZM eTwinning Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kültürel Geçmiş-İZM eTwinning Projesi tamamlandı
Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı
Balıkesir'de 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
YEREL HABERLER Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Edremit’te polisin kurtaran hamlesi
YEREL HABERLER Edremit’te polisin kurtaran hamlesi
Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son bir haftada 87 aranan şahıs ...
Savaştepeli kuzenler davasında tutuklu yargılama kararı çıktı
YEREL HABERLER Savaştepeli kuzenler davasında tutuklu yargılama ...
Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu Edremit’te toprağa verildi Şehidin babası Hüseyin Türkmenoğlu ve abisi Ümit Paşa Türkmenoğlu'nun da kazalarda öldüğü öğrenildi
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu Edremit’te ...
Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını açtı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını ...
Sepetçi Bahri Usta hem ders verdi hem ders dinledi
YEREL HABERLER Sepetçi Bahri Usta hem ders verdi hem ders dinledi
Kaymakam İlyas Memiş Reşitköy Barajı inşaatında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam İlyas Memiş Reşitköy Barajı inşaatında ...
Ayvalık’ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kadınlar üretiyor aile bütçesi kazanıyor
Burhaniye’de Kaymakam Memiş pazar denetledi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Memiş pazar denetledi
Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı
Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 23 uyuşturucu şüphelisine ...
Mahalle evine verilen destek yardımseverleri mutlu etti
YEREL HABERLER Mahalle evine verilen destek yardımseverleri mutlu ...
(Özel) Marmara ve Avşa yeni sezona hazır Marmara ve Avşa kıyıları müsilajdan tamamen arındı Avşa'nın su sorunu çözüldü, adalarda su sorunu kalmadı
YEREL HABERLER (Özel) Marmara ve Avşa yeni sezona hazır Marmara ve ...
Avşa'da maraton heyecanı
YEREL HABERLER Avşa'da maraton heyecanı
Vali Şıldak Kazdağları’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Şıldak Kazdağları’nda incelemelerde bulundu
Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu