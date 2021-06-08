Kanalizasyon çalışmaları yaz sezonunda askıya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından geçtiğimiz Şubat ayında ihalesi yapılan, Mart ayında ilk kazma vurulan Erdek Kanalizasyon şebekesi papilaj ana taşıyıcı hat çalışmaları Turizm sezonu nedeniyle durduruldu.

Papilaj ana taşıyıcı hat çalışmalarını durduran BASKİ, sadece bina parsel baca bağlantılarının yapımına geçti. Ana hat çalışmalarının Eylül ayı sonu itibariyle devam edeceği bilgisi veren BASKİ, parsel bağlantıları sırasında apartman ve site yöneticilerinin takipte olurlarsa bağlantılar hakkında bilgi sahibi olabileceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.