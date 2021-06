Bandırmaspor'da Onur Göçmez güven tazeledi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurula tek liste ile giden bordobeyazlılarda mevcut Başkan Onur Göçmez güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula girişte taraftarlar Başkan Onur Göçmez'i meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde karşıladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan Genel Kurulda Divan Kurulu Ozan Onur, Taner Ersöz ve Ömer Gözükara'dan oluştu. Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Özer Aydın, yönetim ve denetim raporlarını okudu. Bandırmaspor'un toplam borcu 29 milyon 100 bin TL olarak açıklanırken, bu borcun 7 milyon 100 bin TL'lik kısmı önceki dönemlere, 6 milyon 100 bin TL'lik kısmının ise mevcut yönetime olduğu vurgulandı. Kulübün Başkan Onur Göçmez'e borcunun ise 11 milyon TL olduğu ifade edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından geçilen oylamada raporlar oy birliği ile kabul edilerek mevcut yönetim aklandı. Genel kurula sunulan yönetim kurulu üye sayısının arttırılmasına yönelik önerge oy birliği ile kabul edilerek yönetim kurulu üye sayısı 18 kişiye çıkarıldı.



Tosun: "Bir her zaman sözlerimizin arkasındayız"

Genel kurulun konuşmalar bölümünde ise ilk konuşmayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Bandırmaspor'a verdikleri sözlerin her zaman arkasında olduğunu ifade eden Başkan Tolga Tosun, "Tesisleşme ve kalıcı gelirler konusunda Başkan Onur Göçmez'e söz verdik. O da Bandırmaspor'a Başkan oldu. Bir her zaman sözlerimizin arkasındayız. Benzinlik yerini Bandırma Spor Vakfı'na verdik. Ancak ihaleye katılan olmadı. Ayyıldız Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun sözleşme süresini 9 yıl daha uzatarak buradan bir maddi destek elde etme yoluna gittik. 3 meclis üyemiz destek olsun diye Bandırmaspor Yönetimine girdi. Altyapı için kullanılması adına Edincik Eski Belediye Binası'nı altyapı sporcularına tahsis ettik. Bu dönemde ise vakfın 55 dönümlük arazisi için bir takım gelişmeler oluşturmaya çalışacağız. Bu araziye Bandırmaspor'umuza yakışan bir tesis yaparak, TOKİ tesislerimizin bu yeni yapacağımız tesislere taşımayı planlıyoruz. Ben buradan herkesi Bandırmaspor'a sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.



Göçmez: "Bizim işimiz delilik"

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un ardından kürsüye gelen Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, destekleyen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Birlik ve beraberlik içinde kırgınlıkları bir kenara bırakarak davranmak zorundayız. Bu yıl ligde çok zorlu takımlarla mücadele edeceğiz. Bizim işimiz delilik gerçekten. Yaptığımız işin mantığı yok. Biz Bandırmaspor ile nefes alan insanlarız. Zaman zaman mesajlar verdik attığımız twitlerle fakat mesajlarımızın yerine gittiğinden pek emin değilim. Pandemide Türkiye'de en çok söz edilen kulüplerden biri olduk. Ben buradan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların destek ve katkıları ile başarı geldi. Bırakmayı düşündüm. Çok yıprandık. Gelin kent olarak beraber yıpranalım. Mali bir disiplinle, kıt olanaklarla hareket edip bir takım kuracağız. Maddi destek almamız şart. Tolga Tosun ve Mehmet Kılkışlı Başkanlar ile toplantılar yaptık. Tolga Tosun Başkanımla gelir oluşturma konularında görüştük. Mesela şu anda A Takımımızın kullandığı otobüsümüzü U19 takımımıza vereceğiz. Çok başarılı sonuçlar aldılar bu sene. Kendi çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Tüm işlerimizi Tolga Başkanımız sağlayacak. Tüm tesislerimizin 55 dönümlük vakıf arazimize taşıyacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir süre önce idman sahamızın yapımını gerçekleştirdi. İkinci idman sahamızı da yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurulda oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda göreve gelen yönetim şu isimlerden oluştu : Adem Yılmaz, Gürel Soylu, Özgür Kızıllar, Soner Koçoğlu, Mehmet Özbay, Mustafa Der, Özel Aydın, Onur Çon, Cihan Yılmaz, İsmail Aydın, Serdar Kuter, Cumhur Geçici, Tümay Özbeyli, Hasan Ustaoğlu, Emre Bahadır, Oğuz Kır, Bilgen Süngü ve Erol Rüzgar

