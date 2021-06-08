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İki kuzen cinayetinde, iki şüpheli hakkında 15 yıl sonra yakalama kararı

DHA

İki kuzen cinayetinde, iki şüpheli hakkında 15 yıl sonra yakalama kararı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde 15 yıl önce kaybolduktan 44 gün sonra cesetleri bulunan Büşra Karabacak (10) ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın (10) cinayet şüphelisi olarak 4 yıl önce tutuklanan Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler, DNA raporundaki çelişki nedeniyle 30 gün sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün görülen 10'uncu duruşmada mahkeme, sanıklardan alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığı ve 16´da 15 oranında uyuşma olduğu belirtilerek Yakar kardeşler için yakalama kararı verdi.
Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın, 44 gün sonra cansız bedenleri bulundu. Başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın DNA'ları ile Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri uyuştu. Bunun üzerine Yakar kardeşler 2017'de tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun çelişkili olduğu gerekçesiyle mahkeme, 30 gün tutuklu kalan Yakar kardeşleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.
Bunun üzerine Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz ederek, yeni rapor talep etti. Mahkeme, bunun üzerine DNA ve doku örneklerini, karşılaştırılması için Ankara Üniversitesi'ne gönderdi. Raporda, öldürülen çocukların tırnağından alınan dokularla, sanıklardan alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığı ve 16´da 15 oranında tuttuğu belirtildi. Bunun üzerine dün görülen 10'ncu duruşmada mahkeme, Yakar kardeşler için yakalama kararı verdi. 
'ADALET YERİNİ BULDU, MUTLUYUZ'
Yıldırım ve Karabacak aileleri ise, 15 yılı aşan süre sonunda alınan yakalama kararı ile buruk mutlulut yaşadı. Suça meyilli olanların, eninde sonunda yakalanacaklarını bilmeleri gerektiğini anlatan Büşra'nın annesi Hanife Karabacak, "Kimse yakalanmayacağını düşünmesin. Biz çok mutlu olduk bugünkü karardan. Adalet yerini buldu" dedi.
'HİÇBİR ANNE BABANIN CANI, CİĞERİ YANMASIN'
Suçluların cezaevinde çürümesini istediğini söyleyen baba Mustafa Karabacak ise, "Bundan sonra bütün çocuklarımız, okullarına, çarşıya parka rahat rahat gitsin. Böyle hasta ruhlu insanlar yaşamasın, gezmesin. Hiçbir annenin ve babanın canını, ciğerini yakmasın. Adalete güveniyoruz sonuna kadar. Yüce adalet yerini buldu. Bundan sonraki duruşmada bunlar gün yüzü görmeyene kadar cezaevinde çürümesini istiyoruz" diye konuştu.
'AVUKATLAR ONLARI SAVUNMASIN'
Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım, "Şu an tutuklanmak üzereler. Biz bugün çok mutluyuz. Biz daha bunun peşini bırakmayacağız" dedi.
Yüksel Yıldırım ise, "15 buçuk sene geçti. Adalet yerini buldu. Ben çok sevinçliyim. Kızım daha rahat ediyor. Yani 15 buçuk sene biz dayandık. Adalet yerini buldu" diye konuştu.
Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarına Karşı Mücadele Derneği üyeleri de adliyeye gelerek Yıldırım ve Karabacak ailesine destek oldu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-08 19:55:39

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