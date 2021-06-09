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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Susurluk yeni otobüs terminaline kavuştu

İHA

Susurluk yeni otobüs terminaline kavuştu

Yıllardır atıl durumda bulunan Susurluk Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen Susurluk Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak yeni terminal binası, 11 bin 15 metrekare alan üzerine inşa edildi. Yolcu sirkülasyonun daha düzenli ve kolay sağlanması amacıyla tasarlanarak daha modern, daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirilen terminalin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın iştirâkiyle gerçekleştirildi. Günlük ortalama 300 araç ve 5 binden fazla insana hizmet edecek olan terminalin yapımının yanı sıra, bağlantı yolları da asfaltlanarak güvenli ve konforlu bir hale getirildi.
Büyükşehir’in bir medeniyet projesi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Büyükşehir garajıyla, ulaşımıyla, arıtmasıyla, yollarıyla kısacası verilecek tüm hizmetleriyle bir bütündür. Balıkesir’in gücü Susurluk’ta, Balıkesir’in gücü Bandırma’da, Balıkesir’in gücü Dursunbey’de, Balıkesir’in gücü bu şehrin her bir metrekaresinin içinde. Biz çalışmalarımızı yaparken tüm belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle hep doğruları, şehrin öncelikleri ve ihtiyaçlarını konuştuk. Biz, insanlar ‘Balıkesir güvenli ve huzurlu şehirdir, insanı üretken ve çalışkandır, burada yaşayan hava kirliliğini yaşamaz, trafik sorununu yaşamaz. Huzur ve güven vardır, okullarında iyi eğitim, hastanelerinde iyi bakım vardır. Kısacası ekonomik şehirdir, sebze ve meyveyi taze yersiniz’ desinler istiyor ve bunun için gayret ediyoruz. Ama şehircilik birlikte yapılacak bir iş. Bu konuda Susurluk’un desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, sağ olsunlar. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan, kullanım ömrünü tamamlamış otobüs termalinin yerine; daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir terminali Susurluk’umuza kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni terminalin Susurluklu hemşehrilerime ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Yılmaz'a teşekkür
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın göreve geldiği günden bu yana yatırım ve projeler noktasında esnafa danıştığını ifade eden Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, “Ulaşımın Yücel başkanımız döneminde önemli bir yer tuttuğunu görüyor, biz de buna göre mücadelemizi veriyoruz. Terminalimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. “Susurluk’a yakışan bir terminal oldu” diyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Şencan, 15 yıldır atıl durumda bulunan otobüs terminalinin yeniden güvenli ve konforlu bir hale getirildiğini söylerken AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan ise, “Terminalimizin Susurluk’a hayırlı olmasını diliyor, hizmeti için Yücel başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Susurluk’un Balıkesir’in girişinde yer alan bir vitrin olduğunu söyleyen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Susurluk’un da vitrini olan gar, hakikaten pırıl pırıl oldu. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yoluyla, suyuyla mükemmel bir hizmete ulaşmış olan Susurluk için başından bu yana Yücel Başkanım ve Nurettin Güney olarak, Susurluk evladı olarak akıl koyuyor, burayı gelişime açık bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde Susurluk’ta gerçekleştirilen törene AK Parti İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AK Parti İl yönetiminden Abdullah Altıntaş, Cüneyt Ermişler, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Susurluk geçmiş dönem belediye başkanı İsmail Güneş, şoför esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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