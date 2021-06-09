380 ton saman balyası küle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

380 ton saman balyası küle döndü

İHA

380 ton saman balyası küle döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman balyalarının stoklandığı bir mevkide çıkan yangında 380 ton saman balyası küle döndü.
Bandırma'nın kırsal Mahbubeler Mahallesi'nde çıkan yangında istiflenmiş halde bulunan saman balyaları sebebi bilinmeyen bir şekilde tutuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangında 380 ton saman balyası zarar görerek küle döndü. Yangına Baski ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Bandırma Belediyesi, Susurluk Grup Amirliği ile Aksakal Grup Amirliklerinden takviye araçlar da müdahaleye destek verdi. Kontrol altına alınan yangının söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü, saman balyalarının iş makineleri ile aktarılarak ve mahalledeki bir dere içerisinden yangın yerine su ikmali yapılarak müdahale edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Susurluk yeni otobüs terminaline kavuştu
YEREL HABERLER Susurluk yeni otobüs terminaline kavuştu
Büyükşehir Belediyeden Karesi ve Altıeylül'e sıcak asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden Karesi ve Altıeylül'e sıcak ...
Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
BALOSB'dan iş garantili kurs
YEREL HABERLER BALOSB'dan iş garantili kurs
Balıkesir İstiklal Madalyası istiyor
YEREL HABERLER Balıkesir İstiklal Madalyası istiyor
(Görüntülü) BALIKESİR - EDREMİT ESKİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNER'İN EVİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR - EDREMİT ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ...
Edremit’te mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Edremit’te mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri ...
Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı
Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü
YEREL HABERLER Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine ...
İki kuzen cinayetinde, iki şüpheli hakkında 15 yıl sonra yakalama kararı
YEREL HABERLER İki kuzen cinayetinde, iki şüpheli hakkında 15 yıl ...
Bandırmaspor'da Onur Göçmez güven tazeledi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Onur Göçmez güven tazeledi
Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti Yıldırım ...
Kanalizasyon çalışmaları yaz sezonunda askıya alındı
YEREL HABERLER Kanalizasyon çalışmaları yaz sezonunda askıya alındı
Balıkesir kıyılarında müsilaj temizliği başladı
YEREL HABERLER Balıkesir kıyılarında müsilaj temizliği başladı
Müsilajda temizlik başladı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Ege Denizi'nde müsilaj emâresi yok" "Denizimizin eskisinden daha da temiz hâle geleceğine inanıyorum"
YEREL HABERLER Müsilajda temizlik başladı Balıkesir Valisi Hasan ...
Tırtıl istilâsına uğrayan Çeltikçi'de vatandaş yardım bekliyor
YEREL HABERLER Tırtıl istilâsına uğrayan Çeltikçi'de vatandaş yardım ...
Kültürel Geçmiş-İZM eTwinning Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kültürel Geçmiş-İZM eTwinning Projesi tamamlandı
Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı
Balıkesir'de 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
YEREL HABERLER Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir asfalt sezonunu açtı