Veysel Sapan Bandırmaspor’da

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TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor 202122 futbol sezonu için dış transferde atağa kalktı. Bordobeyazlılar genç Kaleci Veysel Sapan’ı da renklerine bağladı

20212022 futbol sezonunda yeni bir yapılanma içine giren Bandırmaspor Karacabey Belediyespor’dan kaleci Veysel Sapan ile anlaştı. Karacabey Belediyespor’da çok başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Veysel Sapan sırasıyla Kahramanmaraş, Karagümrük, Bayrampaşa ve Karacabey Belediye takımlarında forma giydi.

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