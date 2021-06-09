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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hasan Avcı muhtarlar ile buluştu

İHA

Başkan Hasan Avcı muhtarlar ile buluştu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Alparslan Kültür Evi’nde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Avcı’ya Altıeylül Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Fikrettin Kocaman, Kadir Uzun ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.
Muhtarlar toplantıdan memnun ayrıldı
Milli iradenin temel taşları olan muhtarlar, sorunlarının çözümü ve vatandaşların devlet hizmetlerine ulaşımında büyük rol oynuyor. Muhtarların yerel yönetimlerle olan ilişkileri de hizmetin vatandaşlara ulaşımında hatırı sayılır bir yere sahip olmayı sürdürüyor. Bu denli önemli bir görevi yürüten muhtarlar ile yapılan istişarelerin her zaman verimli geçtiğini söyleyen Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi’nin Sultan Alparslan Kültür Evi’nde düzenlediği toplantıya başkanlık etti. Düzenlenen toplantıların ilk 3 grubu kırsal mahalleler olmak üzere toplamda 4 grup halinde gerçekleşecek. Yapılan istişareden memnun kalan muhtarlar, Altıeylül Belediyesi’nden talep ettiklerini dile getirerek Başkan Avcı’yla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylediler.
Başkan Avcı “Devletmillet işbirliği ile hareket etmemiz lazım”
Kırsal merkez ayrımı yapmadan hizmetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi, özellikle kırsal mahalleler ile merkez mahalleler arasındaki farkı ortadan kaldırarak eşit imkânlar ve eşit hizmet anlayışını benimsiyor. Bu sebepten ötürü de kırsal mahallelere büyük önem veriyor. Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde Muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Avcı, muhtarların ve muhtarlık işleriyle alakalı konuların daha hızlı, daha verimli ilerleyebilmesi adına Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü kurduklarını dile getirdi. Daha rahat istişare yapabilmek ve pandemi döneminde kalabalık gruplar halinde riske girmemek adına 3 grup kırsal, 1 grup merkez mahalle olmak üzere toplantıları sürdüreceklerini söyleyen Başkan Avcı “930 km2’lik bir sorumluluk alanımız var. Bu yüzölçümü içerisinde de kırsal alanımız çok geniş. Dolayısıyla bu alan içerisinde elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken de adaletli bir çerçeve içerisinde yapmaya gayret ediyoruz. Şu anda kilit parke taşı ihalemizi yaptık. İnşallah 420 bin m2 kilit parke taş yapacağız. Bunun 250 Bin m2’sini bu sene, geri kalan kısmını da önümüzdeki sene yaparak kademe kademe gerçekleştireceğiz. Bu sene yaklaşık 810 tane kırsal mahallemizin bağlantı yolları ile ilgili ön çalışmayı yaptık. Önümüzdeki sene de yine 810 tane kırsal mahallemizin ile ilgili çalışmaları yürüterek kademe kademe sorunları çözeceğiz. Muhtarlarımızdan bir şey rica ediyorum. Sorunların çözümünde imece usulüyle, DevletMillet işbirliği ile hareket etmemiz lazım. Bir işin bir tarafından biz bir tarafından da sizler tutarsanız işlerin çok hızlı yürüyeceği kanaatindeyim” dedi.

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