AK Parti'li Canbey, TBMM’de şehit Aybüke Öğretmeni andı, terörü ve tüm destekçilerini lanetledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tüm terör örgütleriyle ve suç örgütleriyle etkin mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz tüm bu süreçler aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke Öğretmen’i de unutmayan Canbey, Gazi Meclis’in kürsüsünden terörü lanetledi.

TBMM’de yaptığı konuşmada, “AK Parti, kurulduğu günden bu yana; sivil siyaseti, demokrasiyi, hukuku, adaleti güçlendirmek için mücadele etmiştir. Bu mücadeleyi de milletimizle birlikte vermiş, her türlü sorun ve sıkıntıda gücünü milletimizden almıştır.” diyen Milletvekili Canbey, “Büyük bir aşkla, milletimize hizmet yolunda yürürken, terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi de, milletimizle birlikte göğüsledik. Bu yapılarla en etkili mücadeleyi verdiğimize tarihimiz şahittir. Bu mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor ve devam edecektir. AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız en önemli işlerden biri; milletimize tehdit olan PKK’sı, FETÖ’sü, DAEŞ’i farketmeksizin her türlü terör örgütüyle, mafya ve organize suç çeteleriyle ciddi manada mücadele etmektir” dedi.

AK Parti iktidarları döneminde terörle mücadelede gözle görülür bir başarının olduğunu söyleyen Canbey, “Özellikle sınırlarımızın güvenliği, içerde ve dışarda ülkemiz aleyhine faaliyette bulunan terör örgütü mensupları ile mücadelede ve ülkemizde huzur ve barış ortamının sağlanması ve devamında önemli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Son yıllarda dünyadaki olumsuz koşullara rağmen her alanda hızla güçlenen ülkemizin daha da gelişmesi ve kalkınması için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz her zaman demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için tesis etme gayreti içinde olduk. Amacımız dünyada itibarı daha yüksek, insan hakları ve demokrasi alanında güçlenmiş muasır medeniyetler seviyesini yakalamış ve hatta üstüne geçmiş, güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etmektir” diyerek sözlerine devam eden Mustafa Canbey, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti her türlü terör örgütüyle, mafyayla, topyekûn tüm düşmanlarıyla mücadele edecek kudrete sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz tüm bu süreçler aynı kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke Öğretmen’i de unutmayan Canbey, Gazi Meclis’in kürsüsünden terörün her türlüsünü lanetledi. Canbey sözlerine şu şekilde son verdi:

“4 yıl önce bugün Batman’da hayatının baharında 22 yaşında PKK terör örgütü tarafından şehid edilen Aybüke Öğretmenimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor, terörün her türlüsünü lanetliyor, aziz milletimizi ve Gazi Meclis’imizi saygıyla selamlıyorum.”

