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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy müzesini 200 turizm şirketi ziyaret etti

İHA

Köy müzesini 200 turizm şirketi ziyaret etti

Edremit ilçesinde, kırsal Tahtakuşlar Mahallesinde Alibey Kudar tarafından kurulan Tahtakuşlar Etnografya Galerisi büyük ilgi gördü. 1991 yılında kurulan ve yaklaşık 2 bin dolayında eserin yer aldığı galeriyi, bu güne kadar 200 dolayında turizm şirketi ile 84 ülkeden gelen vatandaşlar ziyaret etti.
Edremit ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Tahtakuşlar Mahallesinde 1991 yılında Alibey Kudar tarafından kurulan Tahtakuşlar Etnoğrafya Galerisi yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 2 bin eserin yer aldığı galeri de, eskilerin kullandığı giysilerle, ev ve tarım aletlerinin yanı sara deri sırtlı dev deniz kaplumbağası da yer alıyor. Galeri, özellikle yaz aylarında çok sayıda sergiye de ev sahipliği yapıyor. Galeriyi, bu güne 200’ün üzerinde turizm şirketi ziyaret ederken, 84 ülkeden de ziyaretçileri oldu. Galeride 17 ülkeden sanatçılar sergi açarken, bin 400’e yakın sanatçı da bu sergilere katıldı. Galerinin ilgi gördüğünü anlatan Galeri Sorumlusu Hasan Kudar, ”Tahtakuşlar Etnografya Galerisi Alibey Kudar tarafından 1991 yılında hayata geçirildi. Tahtakuşlar köyünün adı Tahtacı Türkmenlerinden gelmektedir. Tahtacı Türkmenleri Orta Asya’dan günümüze kadar tahta işi ile uğraşmaktadırlar. Galerimizde bu kültürü sergilemek için bu güne kadar 2 bin dolayında eser toplandı. Bu güne kadar 84 ülkeden ziyaretçiler geldi. 200’den fazla turizm şirketi burayı ziyaret etti. Aynı zamanda sergi etkinlikleri de yapıyoruz. Bu kapsamda düzenlenen sergilere 17 ülkeden bin 400’e yakın sanatçı kakıldı. Her yıl bu etkinlere devam ediyoruz. Galerimizdeki eserler arasında sırtı deri olan bir deniz kaplumbağası yer almaktadır. Bu kaplumbağa karette karetteların atası olarak bilinmektedir. Galerimizde deniz bölümün de sergiliyoruz. Kendi türünde dünyada tek örnek olma özelliğini taşımaktadır” dedi. Ziyaretçilerden Kaan Tuna da, ”Ben İstanbul’dan geldim. Gezerken yolumuz buraya düştü. Burada çok farklı bir dünya ile karşılaştık. Burada tarihimizden, kültürümüzden birçok eser ile karşılaştık. Çok güzel örnekler gördük.”dedi. Kemal İşi de, “Ninelerimizin dedelerimizin kullandıkları aletleri görünce çocukluğuma gittim. Kaplumbağayı da görünce çok heyecanlandım. Bu kültür yaşatılmalı. Herkesin burayı görmesini istiyorum” dedi. Kadir Özdemir de, ”Arkadaşlarla müzeyi ziyarete geldik. Gerçekten çocukluğumda ninelerimizin giydiği kıyafetleri gördük. Çok eski hatıralarımız canlandı. Burada büyük bir kaplumbağayı da gördük. O da bizi etkiledi. Yapanlardan Allah razı olsun. Herkesin görmesini istiyorum” diye konuştu.

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