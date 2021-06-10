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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir üreticilere damızlık koç dağıttı

İHA

Balıkesir Büyükşehir üreticilere damızlık koç dağıttı

“Koyunlarda Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olan üreticilere kura ile yüzde 75 hibeli damızlık koç dağıtıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Koyunlarda Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında 50 ila 100 arasında merinos dişi hayvana sahip olan üreticilere yüzde 75 hibe ile damızlık koç dağıtımında bulundu. Koyunlarda verimliliği artırmak, sürülerde kan değişimi sağlamak ve bu sayede daha kaliteli sürüler elde etmek amacıyla; Bigadiç, Sındırgı, Susurluk ve Savaştepe’de yetiştiricilik yapan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerine kura ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen merinos ırkı damızlık 165 koç, Başkan Yücel Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende dağıtıldı.
2 yılda 259 damızlık koç dağıtıldı
Geçtiğimiz yıl iki ilçede 94 koç dağıtımı yapıldığını, bu yıl ise 4 ilçede daha 165 koçun dağıtımını gerçekleştirerek toplam 6 ilçede 259 koç dağıtıldığını söyleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, “Koyunlarda verim artışına katkı sağlıyoruz. Bandırma Koyunculuk Enstitüsüne teşekkür ediyoruz, koçlarımız genetik testleri yapılmış damızlık değeri yüksek hayvanlar olduğundan önemi çok büyük. Amacımız, Balıkesir’in değeri olan koyunculuğu en verimli şekilde yapabilmek. İl Tarım müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz çalışmalarla ıslah edilecek mera alanlarını belirledik ve çalışmalara başladık. 6 aydan bu yana 800 dönümün üzerinde mera alanını ıslah ettik, hedefimiz yılda 2 bin dönüm” dedi.
Balıkesir’e yün iplik fabrikası kurulacak
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske, “Koyunculuğu geliştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Koyunun yapağından da faydalanabilmek adına Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde yün iplik fabrikası kurmaya karar verdik. Yatırımcılarımız hazır, en kısa zamanda bu fabrikayı aktif hale getireceğiz ve köylümüzden yapağıyı en iyi fiyattan alacağız” dedi.
Başkan Yavaş: Projenin verimi birkaç yıl sonra daha çok belli olacak
Kırsalı bu kadar yoğun olan bir şehirde yapılacak en iyi hizmetlerden birinin üretimi teşvik edici projeleri hayata geçirmek olduğunu dile getiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Balıkesir kuzu etinde bir marka, bunu büyütmek adına çok güzel bir proje. Bu projenin verimi birkaç yıl sonra daha da çok belli olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın hayata geçirdiği projelerin halkta bir karşılığı var, kendisini tebrik ediyorum, Balıkesir için çok hayırlı bir iş yaptınız. Bizim insanımız çalışkan ve gayretli onlara sadece bir yol haritası gerekiyor bunu da çok şükür Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştiriyor” dedi.
3 ilçeye daha damızlık üretim merkezi kurulacak
Balıkesir’in bir tarım şehri olduğunun altını çizerek Balıkesir Kuzusu’nun hak ettiği bir namı ve piyasa değerinin varlığından söz eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “ Bu iş iyi yaptığımızda her zaman piyasanın tercih ettiği yer oluruz. Kepsut ve İvrindi ilçelerimize kurduğumuz Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezlerinde fiili olarak koyunlarımıza damızlık yetiştirmeye başladık, bu uzun soluklu bir proje. 20 ilçemizde uygun olan yerlerde damızlık merkezleri kurmaya devam edeceğiz, 3 tanesi planlama aşamasında” dedi.
Başkan Yılmaz: Balıkesir kuzusu marka olacak
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ile çok güzel bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Bizi pozitif yönde destekliyorlar. 1 milyon 300 bin nüfusa sahip Balıkesir’de yaklaşık 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. Tarım Bakanlığımız ile beraber mera alanlarını düzenliyoruz, traktörleri aldık çalışmalarımıza başladık. Bu işi el birliğiyle yapacağız. Balıkesir çiftçisi, Balıkesir Kuzusu hak ettiği değeri bulacak, şehrimizin markası olacak. Siz üreteceksiniz biz tanıtımını yapacağız. Maliyetlerinizi azaltacak çalışmalar yapacağız ayrıca satarken daha çok kazanmanız için marka değeri oluşturacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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