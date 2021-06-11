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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada bakanlık olarak gerçekleştirilen proje bedellerine değindi. Türkiye'nin küresel bir güç haline geleceğini söyleyen Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde attığımız adımlar maalesef birilerini de rahatsız ediyor. Dün olduğu gibi yarın da hayata geçireceğimiz dünya çapındaki yatırımlarımız ile tek bir ülkümüz var, ülkemizi küresel bir güç haline getirebilmek. Bu yoldaki en önemli adımlardan biri de kuşkusuz Türkiye’nin süper lojistik merkez olma hedefi oluşturuyor" dedi.
Türkiye'nin kalkınması için gerçekleştirilen projelerin birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Açılışını gururla yaptığımız Filyos limanımıza, İstanbul İzmir otoyoluna, Yavuz Sultan Selim köprüsüne ve Marmara’ya kadar yaptığımız her proje ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayacak her adım maalesef birileri tarafından durdurulmak isteniyor. Bundan sonra da bu projeler bitmeden usanmadan devam edecek. Türkiye, dünyanın en büyük en 10 ekonomisinden biri olma yolunda hedefine emin adımlarla devam etmektedir. Bildiğiniz gibi sadece yeni ticaret yollarındaki hakimiyetimizi geliştirmeye değil, Türkiye’nin küresel aktörlerden biri olmasına da katkı sunacak Kanal İstanbul projemize de benzer sesler yükselmeye devam ediyor. Aslında bu sesler hiç kesilmedi. Ülkemizin gelişmesinin ve milli bağımsızlığının önünde bir set olmak istediler ama beceremediler. Türkiye’nin kendi içine hapsolmasını, başkalarının piyonu olmasını istediler ama yine başarılı olamadılar, olamayacaklar" şeklinde konuştu.

"Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak milletimize hizmet, hedefimize tam yol ilerliyoruz"
Covid19 salgın sürecinin etkilerinin en fazla yaşandığı 2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme oranının yüzde 7 olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, bunun Devlet ve Millet olarak gerçekleşen büyük bir başarı göstergesi olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu açıklamalarının devamında şunları söyledi:
"Milletimizin büyük sabrı, hükümetimizin öngörü ve gayretleriyle bu sıkıntıları en kısa sürede atlatacağız inşallah. Ulaşım ve iletişim yatırımlarımızın rakamsal büyüklüklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Ulaştırma ve alt yapı yatırımlarımız, ülkemizin 2021 yılı yatırım programı içinde yüzde 31 ile en büyük payı oluşturmaktadır. 2003 yılından bu yana ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon, 96 milyar lira yatırım yaparak hayata geçirdik. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar liraya ulaşacak. 2003 2020 yılları arasında yatırımlarımızın gayri safi yurt içi hasılaya 395 milyar dolarlık, üretime 837.7 milyar dolarlık etkisi söz konusu. Projelerimizde yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2003'den bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısı 225 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yine aynı şekilde demiryolu çalışmalarımızda devam ediyor. Mevcut hatlarımızın elden geçirilerek yenilenmesi, konvansiyon hatlarının tekrar standartlarının ve sinyalli elektrikli hale getirilmesi ile ilgili çalışmalarda ciddi bir şekilde devam ediyor. Balıkesir Bursa Yenişehir ve Osmaneli yüksek hızlı tren hattımızda proje çalışmalarımız devam ediyor, ihalelerimizi yaptık. İnşallah Bursa bağlantısını Ankara İstanbul olarak sağlayacağız. İkinci aşamada da bu hattımızı Balıkesir'e uzatmak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Arzumuz Balıkesir'i hızlı tren projesiyle tanıştırmaktır. İnşallah Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde akla hayale gelmeyen büyük projelere sahip olan ülkemiz Dünyanın en gelişmiş en büyük 10 ekonomilerden biri olma yoluna çok hızla devam ediyor. Biz yollarımızı geçtikleri ve ulaştıkları yerlerdeki hayatı canlandıran akarsu gibi görüyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak milletimize hizmet, hedefimize tam yol ilerliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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