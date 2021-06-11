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Bakan Karaismailoğlu: Ayvalık'a modern balıkçı barınakları yapılacak (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ayvalık'a modern balıkçı barınakları yapılacak (2)


'ATTIĞIMIZ HER ADIMDA, KARŞIMIZDA `İSTEMEZÜK´ DİYENLER VAR'
Balıkesir´de bir dizi ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımların, birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayacak her adım, durdurulmak isteniyor maalesef birileri tarafından. Attığımız her adımda, karşımızda `istemezük´ diyenler var maalesef" dedi.
Balıkesir´in Ayvalık ilçesindeki programının ardından il merkezine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cuma namazı sonrası Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaretlerde bulundu. Daha sonra Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Bakan Karaismailoğlu, burada basın açıklaması yaptı.
Türkiye´nin 19 yıl öncesine göre gerçekleştirdiği atılıma hep birlikte şahit olunduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, attığımız adımlar maalesef birilerini de oldukça rahatsız ediyor. Dün olduğu gibi, yarın da hayata geçireceğimiz dünya çapındaki yatırımlarımız ile tek bir ülkümüz var; `Ülkemizi küresel bir güç hâline getirmek" dedi.
`İSTEMEZÜK´ DİYENLER VAR
Bu yoldaki en büyük adımlardan birini, Türkiye´nin süper lojistik merkez olma hedefinin oluşturduğunu açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Açılışını gururla yaptığımız Filyos Limanımızdan, İstanbul-İzmir Otoyolu´na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü´ne ve Marmaray´a kadar yaptığımız her proje, ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayacak her adım, durdurulmak isteniyor maalesef birileri tarafından. Attığımız her adımda, karşımızda `istemezük´ diyenler var maalesef. Oysa bunlar, teknik bilgi ve birikimle planlanan, kararlılıkla ve alın teriyle tamamlanarak halkımıza sunulan, değer katan hizmetler. Uluslararası lojistik bir mastır planı ürünü olarak projelerimizi bir bir devreye alıyoruz. Sizler de takip ettiğiniz gibi, her hafta dünya ölçeğinde çok büyük projeleri bir bir bitirip, memleketimizin hizmetine alıyoruz. Bundan sonrada bu projeler bitmeden, usanmadan devam edecek" diye konuştu.
'HEDEF EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINA GİRMEK'
Türkiye´nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda, hedefine emin adımlarla devam ettiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgenin ve ülkenin gelişimini, istihdamını, ekonomisini ve geleceğini garanti altına alan projelere devam edileceğini açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, sadece yeni ticaret yollarındaki hâkimiyetimizi geliştirmeye değil, Türkiye´nin küresel aktörlerden biri olmasına da katkı sunacak Kanal İstanbul projemiz için de benzer sesler yükselmeye devam ediyor. Aslında bu sesler hiç kesilmedi. Ülkemizin gelişmesinin ve milli bağımsızlığının önünde bir set olmak istediler ama beceremediler. Türkiye´nin kendi içine hapsolmasını, başkalarının piyonu olmasını istediler ama yine başarılı olamadılar, olamayacaklar. Ne dün, ne bugün, ne de yarın. Bunu başaramayacaklar. İzin vermeyeceğiz hiçbirine. Bizler; halkımıza daha çok iş imkânı sunmak, ekonomimizi geliştirmek, gençlerimize pırıl pırıl bir gelecek sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Türkiye´nin geleceği için, 2053, 2071 vizyonlarını öngörerek hazırlanan dünya çapındaki projelerimizi hayata geçirmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.
'İLK ÇEYREKTE BÜYÜME YÜZDE 7'
Devam eden pandemi sürecinde, Bakanlık olarak çalışmaları aynı hızla sürdürdüklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, neredeyse her hafta otoyollardan limanlara, demiryollarından kent içi raylı sistemlere ve havalimanlarındaki lojistik merkezlere kadar birçok önemli çalışmayı başlattıklarını ya da açılışını yaptıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kovid-19 salgın sürecinin etkilerinin en fazla yaşandığı 2021 yılının ilk çeyreğinde, büyüme rakamının yüzde 7 olarak gerçekleşmesinin, devlet ve millet olarak başarımızın çok büyük bir göstergesidir.  Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, ülkemizin 2021 yılı yatırım programı içinde yüzde 31 ile en büyük payı oluşturmaktadır. 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 96 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar TL´ye ulaşılacak. 2003-2020 yılları arasında yatırımlarımızın gayri safi yurtiçi hasılaya 395 milyar dolarlık, üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi söz konusu. Projelerimizle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2003´ten bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısı 225 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelindeki ulaşım ve iletişim yatırımlarımızdan ülkemizin önemli şehirlerinden olan Balıkesir de hak ettiği payı almaktadır, almaya da artarak devam edecektir. Hükûmetlerimiz döneminde Balıkesir´in ulaşım ve erişim yatırımları için 17 milyar 37 milyon lirayı aşan harcama yaptık. Bizler, hükümet olarak, günübirlik kısır çekişmelerden uzak, şehrimiz ve ülkemizin hizmetinde 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hareket ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde akla hayale gelmeyen büyük projelere sahip olan ülkemiz, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda çok hızla devam ediyor."Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-11 18:51:43

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