Bakan Karaismailoğlu: “Dursunbey- Balıkesir yolu en kısa zamanda tamamlanacak”

Balıkesir'de bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu DursunbeyBalıkesir yolunun en kısa zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir’de gerçekleştirildiği programların ardından DursunbeyBalıkesir yolunda incelemelerde bulundu. Karayolları bölge müdürlüğüne ait şantiyede Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın gerçekleştirdiği sunumu dinleyen Bakan Karaismailoğlu, yoldaki son gelişmeler ve talepleri dinledi. Burada gerçekleşen toplantının ardından Dursunbey Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, OSB’de kurulacak olan Lojistik istasyon hakkında bilgi aldı.

OSB ziyareti sonrası Dursunbey Belediyesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada BalıkesirDursunbey yolu ve OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; “Dursunbey İlçemizde çok değerli Dursunbey Belediye Başkanımız ile birlikte çok verimli bir toplantı yaptık. İnşallah BalıkesirDursunbey 76 kilometrelik yolumuzu tamamlayacağız en kısa zamanda. Onunla ilgili istişarelerde bulunduk. Gerek yüklenici firma gerekse karayolları genel müdürlüğü personelimize işin önemini kendilerine izah ettik. Önümüzdeki günlerde bu projeyi bir an önce bitirip bölgenin ekonomisine kazandıracağız. Tabi Dursunbey’de çok önemli gelişmeler olmakta. Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde çok ciddi yatırımlar başladı. Yolumuzda tamamlandığında hem Dursunbey OSB’nin gelişmesi, oradaki üretimin artması ve bölgede istihdamın artması ile inşallah Dursunbeyli vatandaşlarımız kardeşlerimiz artık Dursunbey’de kendi projelerini üretecekler. Üretimlerini Dursunbey’de yapacaklar. Dursunbey’den Ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaklar. Sayın Başkanıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bizde Ulaştırma altyapı projelerimiz ile beraber bölgenin erişilebilirliğini, çok daha kolay, hızlı ve güvenli yollarla sağlayıp buradaki üretime istihdama, turizme, tarıma destek olacağız. El birliği ile Ülkemizin gelişmesi noktasında bir ekip olarak sayın il başkanımız, valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımız ile birlikte Dursunbey özelinde bütün Balıkesir genelinde çok önemli projeleri inşallah faaliyete geçireceğiz. Ben bugünkü yaptığımız incelemelerde bize gösterdikleri misafirperverlikten ve bölgeye sahip çıktıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizde bakanlık olarak her zaman yanlarında olacağız. Bütün Balıkesirlilere teşekkür ediyorum” dedi.

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