Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, 2 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk'ta 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdiler.

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