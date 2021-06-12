Genç polis spor yaparken hayatını kaybetti

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Kenan Horoz (39) spor yaparken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan 39 yaşındaki Kenan Horoz spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis Memuru Kenan Horoz memleketi olan Sakarya iline bağlı Kacaeli'nin Görele mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Merhum Horozlar için Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

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