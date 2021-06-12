Gençler gelecekleri için pedal çevirdiler

Manyas Kaymakamlığınca düzenlenen organizasyon da 60 kişi gelecek için pedal çevirdiler.

Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manyas Gençlik Merkezinin de ortak olduğu organizasyona, Manyas Belediyesi ve bazı kurumlar maddi destek verdiler. "Gelecek için pedalla" etkinliği kapsamında Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ile bazı kurum amirlerinin de katılımıyla 10 km. pedal çevirdiler. Bandırma Bisiklet Kulübü üyelerinin de katıldığı bisiklet turu başlamadan önce katılanlara kullanım ve güzergâh konusunda bilgi verildi. Daha sonra Manyas Gençlik Merkezi önünden başlayan bisiklet turu kırsal Boğazpınar Mahallesi güzergâhı üzerinden kırsal Eski Manyas Mahallesi sona ererken, burada piknik yapılarak yine bu güzergâhtan geri dönüldü.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız "Bugün gençlerimizle bir araya geldik, salgından sonra evlerden artık çıkmak istiyor gençler, bizde onlar için sosyal mesafeye uygun bir program yapmayı düşündük. Böyle bir çözüm bulduk, gençlerden de yoğun bir katılım oldu. Biz bu programı yalnız Kaymakamlık olarak değil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezimiz, Bandırma Bisiklet Gurubumuz, hayırseverlerimiz ile birlikte organize ettik” dedi.

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