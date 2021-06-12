Dursunbey'de bir kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Dursunbey'e bağlı Şabanlar mahallesinde tarlada üzerine yıldırım düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Dursunbey'e bağlı kırsal Şabanlar mahallesinde Alime Özer (54) kendilerine ait tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeği için mola verdi. Bir ağaç kenarında yemeğini yiyen Alime Özer'in üzerine bu esnada yıldırım düştü. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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