Ayvalık’ta Tarihi Kentler Birliği üyeleri bir araya geldi

Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerin çalışanlarına yönelik eğitimi hedefleyen ve ÇEKÜL Akademi tarafından düzenlenen UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler eğitiminin üçüncü modülü Ayvalık'ta düzenlendi.

Birliğe üye 15 belediyenin; miras, koruma ve restorasyon birimlerinde çalışan personelin yer aldığı üç günlük eğitimde, Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetim Birimi uzmanları tarafından, “Ayvalık Dünya Mirası Adaylık Süreci” anlatıldı. Daha önce pandemi nedeniyle online eğitim olarak gerçekleştirilen ilk iki modülünde katılımcılara UNESCO ve Dünya Mirası ile ilgili yürüttüğü programlar hakkında eğitim verilmişti.

Ayvalık'ta gerçekleştirilen eğitimlerde, Ayvalık’ın tarihsel ve kentsel gelişim süreci, Dünya Mirası Listesi’ne yönelik yürüttüğü çalışmaları, Ayvalık’ın önemli bir parçasını oluşturan İdaMadra Jeoparkı süreci gündeme taşındı. Ayvalık ile çevresinde bulunan antik taş ocaklarının istisnai evrensel değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ile kentin sahip olduğu endüstri mirası değerleri, Ayvalık Belediyesi Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılan sunumlarda katılımcılar ile paylaşıldı.

Ayvalık’ın kültürel miras alanları, tarihi kent merkezi, endüstri yapıları ve Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan sokak sağlıklaştırma ile restorasyon uygulamaları katılımcılar tarafından yerinde incelendi. Eğitimin üçüncü ve son gününde, katılımcılara Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası sürecinde bundan sonra yapılacak çalışmalar paylaşıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, “Şeytan’ın Kahvesi” olarak bilinen 150 yıllık tarihi binada Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve meclis üyesi Merih Arslan tarafından verildi.

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