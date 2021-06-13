AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, “Müjdeler Olsun Ayvalık” Ali Gür’den Balıkçı Barınağı müjdesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde üç hafta önce meydana gelen fırtına felaketten zarar görenlere müjde AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür’den geldi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Ayvalık’ı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Gür, “Geçtiğimiz günlerde ilçemizde yaşanan fırtına felaketinin ardından, Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak göstermiş olduğumuz yoğun girişimler sonuç verdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ilçemizde bir dizi ziyarette bulunarak fırtınadan zarar gören balıkçı ve tekne sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, istek ve taleplerini dinlediler. Kendilerine Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak, İl Başkanımız Sayın Ekrem Başaran, Bölge Milletvekillerimiz Sayın Belgin Gökçe Uygur, Sayın Mustafa Canbey, Sayın Mutlu Aydemir ve Sayın Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Yasin Sagay ve İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Meral Cengiz eşlik ettiler.” dedi.

Bakan Karaismailoğlu’nun Ayvalık ziyareti sırasındaki programı kapsamında AK Parti İlçe Başkanlık binasını da ziyaret ettiğini hatırlatan Ali Gür, “Sayın bakanımıza, ilçemizde inşa edilmesi kesinleşen balıkçı barınaklarının bir balıkçı kasabası olan Ayvalık’ımız için ne denli önem arz ettiği konusunda açıklamalarda bulunduk. Yıllardır yaşanan maddi ve manevi kayıpların ardından nihayet hak ettiği güvenli deniz ortamına kavuşacak olan ilçemize, devletimizce en son teknoloji ile yapımına başlanacak olan balıkçı barınaklarının müjdesini vermek de bizlere nasip oldu.” diye konuştu.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçedeki balıkçılar ve gezi tekneleri için çok önemli bir konumda olacak balıkçı barınağının ilçeye kazandırılması konusunda kendisine çok büyük destekler veren başta partisinin ilçe yöneticileri olmak üzere AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’a, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ile projenin inşasının çok önemli bir kısmını üstlenecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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