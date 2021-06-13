Meteorolojiden Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir için gök gürültülü sağanak yağış uyasında bulundu. Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış sırasında ani sel, yıldırım atması, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını konusunda uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Balıkesir İl Genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yarın 14 Haziran 2021 Pazartesi ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli (20 50 kg/m2) olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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