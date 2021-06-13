Balıkesir'de jandarmadan silah tacirine baskın Jandarma, satışa hazır 16 tabanca ve fişek ele geçirdi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma, bir şüphelinin evine yaptığı baskında adeta cephanelik ele geçirdi.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesinde 1 şüphelinin elinde yüklü miktarda tabanca bulunduğu ve satış yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin aracında ve ikamet adresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır 16 adet tabanca, 15 adet şarjör, 160 adet fişek, 5 adet namlu, 5 takım kabza ve 1 adet mengene ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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