Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 47 gözaltı

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.
Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 47'si yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.