Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polisi 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 1213 Haziran 2021 tarihinde il merkezi, Edremit, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde yapılan 15 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 5,97 gram metamfetamin, 22,52 gram esrar, 84 adet sentetik ecza hap, 14,38 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan payp ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.