Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, Kazdağları´na yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, köpeklerin saldırısına uğrayan hamile keçiyi kurtararak köylülere teslim etti.

Edremit'ten Kazdağları´na spor amacıyla yürüyüşe çıkan Balıkesir İda Dağcılık ve İhtisas Kulübü üyeleri, Hanlar-Höşemedere şelalesi etkinliği gerçekleştirdi. Doğaseverler, Hanlar-Ayı Gediği mevkiine giden patika üzerindeki ormanlık alanda, köpekler tarafından saldırıya uğrayan hamile bir keçi gördü. Köpeklerin ayağından ve boynundan ısırdıkları keçiye müdahale ettiklerini söyleyen doğasever Erdek Cennet, "Çevreden köpek sesleri geliyordu. Merak edip bakınca 4 vahşi köpeğin bir keçiyi parçalamak üzere olduğunu gördük ve hemen müdahale edip köpekleri uzaklaştırdık. Kanlar içinde kalan ve yürüyemeyen gebe keçiye yardım etmeye çalıştık. Ormanlık alanda telefonlar çekmediği için biz 4 arkadaş ile beraber keçinin başında beklerken, gruptaki diğer doğaseverler, yakındaki köye haber vermeye gitti. Köydeki vatandaşlara durumu ve yeri bildirdiler, bir süre sonra köylüler gelip, yaralı ve gebe olan keçiye aldılar. Biz sonra yürüyüşe devam ettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-14 15:10:01



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